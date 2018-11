Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru promulgarea legii pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania. Legea are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.194/2002 si a Ordonantei Guvernului…

- La sfarșitul anului 2017, un numar de 94.896 copii din Romania aveau unul sau ambii parinți plecați in strainatate, iar 17.425 copii sunt afectați de migrația ambilor parinți, se arata intr-un studiu experimental publicat ...

- La sfarșitul anului 2017, un numar de 94.896 copii din Romania aveau unul sau ambii parinți plecați in strainatate, iar 17.425 copii sunt afectați de migrația ambilor parinți, se arata intr-un studiu experimental publicat de Institutul Național de Statistica și consultat de HotNews. Cei mai mulți asemenea…

- Numarul total al copiilor din Romania care aveau ambii parintii plecati la munca in strainatate era, la finele lunii iunie, de 18.012, cu 496 copii mai multi fata de sfarsitul primului trimestru, in timp ce totalul copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate ajunsese la 94.991 (mai mult cu 195…

- Numarul total al copiilor din Romania care aveau ambii parintii plecati la munca in strainatate era, la finele lunii iunie, de 18.012, cu 496 copii mai multi fata de sfarsitul primului trimestru, in timp ce totalul copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate ajunsese la 94.991 (mai mult cu 195…

- Numarul total al copiilor din Romania care aveau ambii parintii plecati la munca in strainatate era, la finele lunii iunie, de 18.012, cu 496 copii mai multi fata de sfarsitul primului trimestru, in timp ce totalul copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate ajunsese la 94.991 (mai mult cu…

- Prim ministrul Viorica Dancila, aflata sambata intr o vizita in judetul Vrancea, a declarat ca Romania se confrunta cu problema fortei de munca, in special cea calificata, si a punctat ca este important ca romanii plecati in strainatate sa fie adusi acasa, potrivit Agerpres.ro.Trebuie sa recunoastem…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, a declarat miercuri, la Vaslui, ca romanii care pleaca la munca in strainatate trebuie sa stie ca statul roman le este alaturi si le-a cerut acestora sa se informeze inainte de a parasi tara. Prezenta la lansarea in judet a Campaniei "Informare…