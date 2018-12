Președintele Klaus Iohannis a anunțat, vineri, ca nu semneaza niciun decret, nici de revocare, nici de numire, pana cand Curtea Constituționala a Romaniei nu da o decizie cu privire la existența unui conflict juridica de natura constituționala. „Doamna Viorica Dancila m-a sunat sa ma intrebe daca am terminat de analizat și daca am de gand The post Iohannis: Nu semnez nimic pana nu vad decizia CCR appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .