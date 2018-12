Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a taxat discursul sustinut de Liviu Dragnea la Congresul de duminica al PSD. „Faptul ca Romania, in 2018, a ajuns sa discute public daca sa dam sau nu amnistie si gratiere pentru politicieni corupti este inimaginabil“, a spus seful statului. Iohannis e optimist: nu crede…

- Președintele Klaus Iohannis a spus, marți seara, intrebat despre o Ordonanța amnistie și grațiere, la o dezbatere cu tinerii, ca este o catastrofa și ca nu a existat niciodata așa ceva in Romania, nici macar pe vremea comuniștilor. "Daca a dat Ceaușescu decret de grațiere a fost sa arate ca este marinimos,…

- „Da, am solicitat agenda, cred ca trebuie sa vedem lucrurile un pic in persepectiva. Ne pregatim pentru presedintie si chiar daca suntem pregatiti, lucrurile nu sunt simple. Am constatat din partea doamnei premier o dorinta de colaborare, in repetate randuri m-a invitat. Iata ca voi colabora, voi merge…

- "Da, suntem pregatiți și vom arata ca putem sa exercitam o președinție buna", a raspuns marti presedintele Klaus Iohannis la intrebarea ziaristilor. Seful statului participa la Viena la Forumul la nivel inalt Europa - Africa. "Acest forum este extrem de important si vine la momentul…

- Președintele Klaus Iohannis a spus marți ca o Ordonanța pe amnistie și grațiere „ar fi o eroare grava”.„Ar fi o eroare grava. O astfel de OUG de amnistie și grațiere ar fi eroare foarte grava pentru Romania”, a spus Klaus Iohannis, inainte de Forumul la nivel inalt Africa-Europa.

- Guvernul va da o ordonanta de urgenta pentru adoptarea Codului Penal si Codul de Procedura Penala, modificate de Comisia Iordache. Ordonanta va fi data doar pe articolele declarate constitutionale. Premierul Viorica Dancila a anunțat luni, la finalul ședinței Comitetului Executiv al PSD, ca s-a decis…

- Premierul Viorica a reiterat, joi, ca nu are pe masa un act normativ privitor la amnistie si gratiere si nu a discutat cu nimeni despre acest subiect. In plus, sefa Executivului a precizat ca anul acesta nu se da nicio Ordonanta pe amnistie si gratiere. „Nu am avut nicio discutie. Am vazut opiniile…

- Codrin Stefanescu, secretarul general al PSD, ii da o replica rapida lui Klaus Iohannis, dupa ce presedintele a facut apel la "politicenii din PSD care sunt lucizi" sa blocheze adoptarea unei ordonante de urgenta pentru amnistie si gratiere."Legile pe care le facem nu sunt pentru Liviu Dragnea.…