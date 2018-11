Iohannis: Nu mi-a fost și nu îmi este teamă de suspendare Intrebat, joi, daca se teme de un eventual demers de suspendare a sa din funcție, șeful statului a declarat, la Cotroceni, ca nu i-a fost și nu ii este teama nici de suspendare și nici de Curtea Constituționala. "Nu mi-a fost și nu mi-e teama de așa ceva (de suspendare - n.r.) și nici de Curtea Constituționala, pentru ca absolut toate acțiunile mele se incadreaza perfect in cadrul constituțional", a afirmat Iohannis. Președintele a mai spus ca nicio acțiune a sa nu a fost in afara cadrului constituțional. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei a zis ca nu se teme de o eventuala suspendare a sa din funcție. ”Asta cu suspendarea a devenit așa un lucru comun... Nu imi este teama și nici nu mi-a fost. Nici de Curtea Constituționala nu imi este teama. Absolut toate acțiunile mele se incadreaza in cadrul constituțional.…

- La Romania TV, fostul președinte l-a taxat pe urmașul sau pentru ca nu a semnat decretele de revocare din funcție a lui Lucian Șova, de la Transporturi, și a lui Paul Stanescu, de la Dezvoltare. "Sa considere ca un ministru trebuie sa ramana in Guvern impotriva voinței premierului nu se poate.…

- Intrebat de ce a mers la consultari, Florin Iordache a dat urmatorul raspuns: „Ca sa nu stam acasa!". „Ce m-a surprins pe mine la președintele Iohannis este o anumita dorința de a se implica in ceva unde nu poate. Adica sa spuna: faceți pace intre voi in condițiile in care nu are niciun fel de atribuție…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat, miercuri, ca el nu s-ar duce la consultarile de la Cotroceni cu presedintele Iohannis pe legislatia din domeniul Justitiei, dar a adaugat ca în sedinta Biroului Permanent National se va decide ceea ce

- Presedintele cere Parlamentului sa tina cont de parerile continute in raportul Comisiei de la Venetia si sa reevalueze cat mai rapid posibil modificarile aduse atat legilor Justitiei, cat si Codurilor Penale “pentru ca impactul negativ asupra Justitiei si a statului de drept sa inceteze”, din cate s-a…

- Liviu Dragnea nota 10 – I-a trecut glonțul pe la ureche. Votul de incredere dat lui Dragnea de membrii Comitetului Executiv al PSD reprezinta o victorie importanta, dar de etapa. Dragnea e departe de caștigarea razboiului. Din contra, are toate șansele sa-l piarda. Suntem doar intr-un relativ armistițiu,…

- Eugen Teodorovici și Tudorel Toader au stat de vorba la Cotroceni cu consilierii președintelui Iohannis, ei nefiind primiți personal de șeful statului, care o chemase la consultari pe Viorica Dancila.

- Teodorovici a povestit ca, la ultima ședința a CSAT, președintele a suspendat brusc ședința și a ieșit din sala de parca acolo erau dușmanii sai politici. "S-a ridicat de pe scaun fara sa salute și a plecat. Eu tot am facut apel la calm. I-am spus și personal. Discuțiile se duc in zona de…