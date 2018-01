Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a afirmat marți ca persoanele cercetate penale nu au ce cauta in fruntea statului. Afirmația șefului statului vine la o zi dupa ce Dragnea anunțase ca membrii PSD cercetați penal pot fi in Guvern.„Aceste discuții sunt deocamdata discuții informale. Eu cred ca voi…

- Conducerea PSD a ajuns la concluzia ca membrii cercetati penal pot face parte din noul Executiv. Liviu Dragnea a avut si o explicatie: ”Am hotarat sa ne facem noi Guvernul, nu alte institutii”. Totodata, vineri, in cadrul altui CExN, se va vota lista de ministri. Inainte de sedinta, un lider vehiculat…

- Jandarmeria Capitalei face verificari referitoare la un incident petrecut, sambata seara, in Piața Universitații, cand un protestatar ar fi fost lovit cu pumnul de un jandarm. „Imaginile aparute in spațiul public, care prezinta acțiunea individuala a unui jandarm aflat in dispozitivul de ordine publica,…

- Dan Radu Rusanu, fostul presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), a declarat ca va da statul roman in judecata si cere daune de 6,5 milioane de lei, pentru perioada in care a fost arestat in dosarul “ASF-Carpatica” și ca il considera pe Traian Basescu principalul vinovat pentru arestarea…

- Klaus Iohannis a fost scos din emisia unui post de radio romanesc de larga audiența din cauza ca facea pauze prea lungi in timpul discursului prin care anunța desemnarea Vioricai Dancila pentru funcția de prim-ministru. Discursul presedintelui Klaus Iohannis de numire in functia de prim-ministru a Vioricai…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri seara, ca o desemneaza pe Viorica Dancila pentru funcția de premier. Vom reveni cu detalii. Stirea Iohannis: “Am decis sa dau inca o șansa PSD”. Viorica Dancila, desemnata premier a aparut prima data pe Știri online, ultimele știri, presa online, ziar…

- Banca Nationala a Romaniei a anuntat, marti, un curs de 4,6599 lei pentru un euro, in crestere 3,43 bani, respectiv cu 0,74% fata de ziua precedenta. Leul a ajuns astfel la cea mai slaba valoare din istorie. In raport cu dolarul american, leul a pierdut teren pana la valoarea de 3,8182 lei, cu 4,96…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, ca l-a desemnat pe ministrul apararii Mihai Fifor in funcția de premier interimar, dupa ce i-a acceptat demisia lui Mihai Tudose. In același timp, Iohannis a precizat ca, miercuri, va avea consultari cu partidele politice, la Cotroceni, pentru desemnarea…

- Tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania – rovinieta – va creste pentru vehiculele pentru transportul de marfa mai grele de 3,5 tone (categoriile C si D), urmand sa se majoreze cu cel putin 85%, reiese dintr-un proiect normativ publicat de Ministerul Transporturilor, scrie Mediafax.…

- Tenismena romana Mihaela Buzarnescu s-a calificat, vineri, in finala Turneului Hobart din Australia, avand mari șanse sa caștige aceasta competiție. Mihaela Buzarnescu (57 WTA), o tenismena de 29 de ani cu o evoluție remarcabila in ultimul timp, a invins-o, vineri, pe ucraineanca Lesia Tsurenko (43…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a anuntat, joi seara, ca nu va demisiona de la conducerea institutiei. Ea a prezentat, in schimb, documentul ce reprezinta acceptul initial al șefului DGA, Catalin Ionita, de a prelua conducerea Politiei Romane, desi ulterior, in urma presiunilor facute asupra…

- Mariana Gheorghe pleaca de la șefia OMV Petrom, a anunțat compania, prin inetrmediul BVB. OMV Petrom este una dintre cele mai mari companii din Romania, in care statul este acționar minoritar important, cu 20,6%. In locul Marianei Gheorghe va fi instalata Christina Verchere, pana in prezent Regional…

- Comisia Europeana a rambursat Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) suma de 664 de milioane de euro in contul cheltuielilor efectuate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) in perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2017 pentru acordarea avansului aferent campaniei…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat, vineri, ca persoanele condamnate penal sau aflate in curs de cercetare penala nu ar trebui sa ocupe functii de conducere in institutii ale statului, aluzie la faptul ca al doilea si al treilea om in stat, Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea, cu…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, in sedinta CSM, ca in 2017 a aparut "asa un entuziasm" de a discuta in spatiul public ce se intampla in sistemul de justitie, el afirmand ca acest lucru nu este de mirare, avand in vedere ca sunt persoane condamnate, judecate sau urmarite penal chiar in…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, vineri, inainte de sedinta Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) in care se va alege conducerea Consiliului pentru anul in curs, ca cel mai important obiectiv al magistratilor care vor fi in fruntea institutiei ar trebui sa fie apararea…

- Președintele Senatului a avut o reacție furibunda referitoare la mandatul colectiv de interceptare dat in campania electorala din 2014, in baza caruia mai mulți politicieni, printre care și el, au fost urmariți și ascultați. „Acest mandat a vizat toata perioada campaniei electorale dinaintea alegerilor…

- Poliția Capitalei este in alerta din cauza unui nou incident la metrou. Polițiștii cer sprijinul populației pentru a gasi o femeie care amenința calatorii. “Poliția Capitalei intervine in toate statiile de metrou pentru protejarea persoanelor aflate in aceste locatii si pentru identificarea unei femei…

- Persoanele fizice și juridice, beneficiare ale serviciilor publice, nu vor mai putea fi obligate sa ofere instituțiilor publice date și informații care exista deja in sistemul public. Prevederea legislativa ar trebui sa intre in vigoare incepand cu 30 decembrie 2018, conform unei inițiative a 41 de…

- Ministrul apararii, Mihai Fifor, a declarat, luni, ca, din informatiile pe care le are, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu vor fi invitati la parada de Ziua Nationala, spre deosebire de anul trecut cand Presedintia nu a transmis invitatii catre acestia pe motiv ca au probleme penale. “Nu as vrea…

- Doi politisti din Arges au fost raniti, duminica, dupa ce au incercat sa opreasca, in trafic, un barbat despre care detineau informatii ca nu are permis de conducere. Acesta nu a oprit, iar in timpul urmaririi a virat brusc lovind masina Politiei pe care a proiectat-o in sant. Incidentul s-a petrecut…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a reactionat vineri la criticile presedintelui Klaus Iohannis, care a declarat ca o persoana cercetata penal nu are ce cauta in conducerea statului, spunand ca probabil numai cei care iau case de la stat prin fals pot sta acolo. ”El vede si stie bine, e la curent demult cu…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, la Goteborg, la Summitul social privind promovarea locurilor de munca echitabile și creșterii economice in Uniunea Europeana. Summitul reunește șefi de stat și de guvern din țarile membre ale Uniunii și parteneri sociali.

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, marți, prin intermediul purtatorului sau de cuvant, Madalina Dobrovolschi, o serie de mesaje legate atat de anchetarea lui Liviu Dragne de catre DNA, cat și de anunțata moțiune de cenzura a PNL. Astfel, Madalina Dobrovolschi, nu a dorit sa faca foarte multe comentarii…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) este dispus sa cheltuiasca anual 40.000 de euro pentru un nou sediu, potrivit unui anunț postat pe site-ul instituției chiar in perioada in care Institutul Național al Magistraturii (INM) anunța anularea cursurilor de formare pentru procurori și judecatori,…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat din nou ca prezumtia de nevinovatie nu are cum sa functioneze in politica. Dupa parerea sa, un politician acuzat nu are ce cauta in fruntea statului pana nu isi rezolva problema, insa, daca respectivul politician dovedește ca este nevinovat, el poate reveni in...

- Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis sa inainteze ministrului justiției Raportul Inspecției Judiciare privind activitatea Direcției Naționale Anticorupție, cu anumite observații și propuneri. Raportul a fost insușit in totalitate, potrivit unor surse judiciare, chiar…