- Klaus Iohannis a lansat un nou atac la Guvernul Romaniei, dupa vizita la Salonul Auto de la București! Președintele spune ca e ”suparat” ca infrastructura rutiera stagneaza in ultima perioada.”Au fost foarte multe mașini frumoase, ne dorim și drumurile aferente, lucrurile se mișca foarte slab…

- Presedintele a mers miercuri dupa-amiaza la Romexpo, la Salonul Auto, evenimentul asteptat cu interes de catre amatorii de noutati la nivel de piata auto. Klaus Iohannis a ajuns la Salonul International de Automobile Bucuresti in jurul orei 17 si s-a oprit, rand pe rand, la standurile reprezentantelor…

- Președintele CJ Vrancea a vizitat in aceasta seara salonul auto din Capitala, urcandu-se la volanul mai multor mașini. Cum baronul circula cu o mașina pe care nu o are trecuta in declarația de avere, ci ”aparține unui prieten”, ne intrebam daca prietenii lui Oprișan nu vor sa puna mana de la mana sa-i…

- Senatorul Traian Basescu, presedintele PMP, a declarat luni ca in locul actualului sef al statului, ar fi abordat subiectul aducerii in Romania a fostului deputat Sebastian Ghita din Serbia in cadrul intrevederii pe care Klaus Iohannis a avut-o recent cu presedintele sarb, Aleksandar Vucic, la Bucuresti.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a negat luni ca partidul l-ar sustine pe presedintele Klaus Iohannis la viitoarea presedintie a Consiliului European, asa cum a sustinut fostul presedinte Traian Basescu, dupa ce la Congresul PSD din 10 martie a fost adoptata o conventie pentru sustinerea unui candidat…

- In vreme ce participanții la Congresul PSD de la București il atacau in discursuri aprinse, presedintele Klaus Iohannis era sambata la schi, in stațiunea pe care a frecventat-o toata iarna.

- Vizita presedintelui sarb are loc ca urmare a contactelor bilaterale romano-sarbe intense din ultimii ani si confirma caracterul foarte bun al relatiilor dintre Bucuresti si Belgrad, invitația venind dupa vizita oficiala a lui Iohannis in Republica Serbia din iulie 2015. Vor fi discutate modalitatile…

- Primirea ambasadorului Regatului Arabiei Saudite, Abdulaziz Mohammed Al-Aifan, de catre prim-ministrul Viorica Dancila, la Palatul Victoria. Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit joi, 8 martie 2018, pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Regatului Arabiei Saudite la București, Abdulaziz…

- Șeful statului va fi prezent, in timp ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat deja ca nu va participa la raport. Revenim cu mai multe detalii. Bilanțul va avea loc, incepand cu orele 11,00 la Cercul Militar Național. [citeste si]

- Curtea Constitutionala ar urma sa se pronunte, astazi, asupra sesizarii de neconstitutionalitate formulate de presedintele Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost…

- Curtea Constitutionala ar urma sa se pronunte, miercuri, asupra sesizarii de neconstitutionalitate formulate de presedintele Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost sesizata…

- Curtea Constitutionala a fost sesizata de presedinte asupra acestei legi in 18 ianuarie. La data de 30 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii, Legea pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea…

- Dancila, in vizita la Bruxelles. Subiectele aflate pe agenda premierului Premierul Viorica Dancila va avea, la Bruxelles, intalniri cu lideri europeni, printre care presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si cel al Consiliului European,…

- Intalnire de grad zero la Parlament! Ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm, are in aceste momente o intalnire cu presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in biroul acestuia.Intalnirea vine in contextului scandalului urias din justitie pornit dupa difuzarea inregistrarilor…

- Presedintele PNL Ludovic Orban ar putea primi, luni, o decizie definitiva in dosarul in care este acuzat de de folosirea influenței sale de politician in scopul obținerii unor foloase necuvenite. O confirmare a primei decizii de achitare va intari autoritatea lui Orban in partid și așa destul…

- BUCUREȘTI, 16 feb — Sputnik, Daniel Nistor. Dolarul a avut un parcurs descedent fața de euro în ultimele 30 de zile, cu un minim de 0,801 euro pentru un dolar la 2 februarie. Prin influența, bancnota verde a scazut și în raport cu leul în aceasta perioada, înregistrând…

- Asa cum a promis la momentul demararii cursului de specializare in Management Sportiv – Administrator de structuri sportive, organizat de Universitatea „Aurel Vlaicu”, in parteneriat cu Federatia Romana de Fotbal, presedintele Razvan Burleanu va fi prezent, din nou, in orasul nostru la cursul festiv…

- Premierul Viorica Dancila susține ca dicuția cu președintele Klaus Iohannis, de la Cotroceni, s-a axat pe trei puncte, iar scandalul din justiție a fost unul dintre ele. Dancila susține ca i-a spus președintelui ca manifesta ingrijorari datorita scandalului rezultat ca urmare a inregistrarilor cu…

- Judecatorii CCR iau in discutie, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost sesizata de presedinte asupra acestei legi in 18 ianuarie.…

- PARLAMENTAR COMERCIANT. CCR, decizie Pe ordinea de zi a sedintei de plen a CCR se afla obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca i-a aratat presedintelui Klaus Iohannis, minciunile transmise de sefa Delegatiei Comisiei Europene la Bucuresti, Angela Cristea, tuturor comisarilor europeni, afirmand ca acest lucru nu poate sa ramana ”netaxat”.

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, la Antena 3, ca a contat foarte mult ca presedintele Klaus Iohannis a acceptat propunerea coalitiei pentru functia de premier, mentionând ca în PSD si ALDE nu s-a pus niciodata problema unei suspendari a sefului statului. El a precizat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, spune ca, prin moartea istoricului Neagu Djuvara, România a pierdut una dintre cele mai mari valori, un reper de moralitate si de civism. „România a pierdut astazi una dintre cele mai mari valori! Un intelectual desavârsit, Neagu Djuvara…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține ca președintele Klaus Iohannis ar fi fost „pacalit” privind un plan al lui Liviu Dragnea de suspendare a șefului statului daca nu ar fi desemnat noul premier PSD. „Poate coristii reusesc sa explice public, cat este de constitutional ca…

- Basescu: Mafiile transpartinice PNL–PSD functioneaza perfect Presedintele PMP, Traian Basescu, a scris,joi, pe Facebook, ca ”mafiile transpartinice PNL–PSD functioneaza perfect”, oferind ca exemplu legea prin care se da amnistie fiscala dezvoltatorii imobiliari evazionisti, initiata de parlamentari…

- O sesizare privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice a fost transmisa, joi, la Curtea Constituționala de presedintele Klaus Iohannis. La data de 30 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii,…

- Sesizare de neconstitutionalitate ridicata de seful statului vizeaza Legea pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, adoptata de…

- Minoritațile naționale așteapta decizia președintelui Iohannis privind premierul: ”Apoi, vom discuta și vom lua o decizie”, a spus liderul parlamentarilor minoritaților naționale, Varujan Pambuccian, la Palatul Cotroceni, dupa consultarea cu șeful statului. Minoritațile spun ca e”nerealista” propunerea…

- USR i-a spus președintelui sa desemneze un premier care sa nu fie de la PSD. Liderul Uniunii, Dan Barna, a declarat, dupa consultarile de la Palatul Cotroceni, ca președintele Klaus Iohannis a precizat ca anticipatele presupun un proces complicat, in doua etape, care este greu de pus in aplicare. Dan…

- Astfel, Euronews se intreaba daca ”E cineva aici?”, facand referire la faptul ca prim-ministrul japonez a calatorit nu mai puțin de 8.700 de kilometri pentru a efectua o vizita istorica in Romania, doar ca, surpriza, nu a avut cine sa-l intampine. Sursa citata precizeaza ca Abe și-a ales un…

- Japonia a ridicat vizele de intrare in țara pentru cetatenii romani, a anuntat marti premierul japonez Shinzo Abe dupa intalnirea cu presedintele Klaus Iohannis de la Palatul Cotroceni. Premierul Japoniei, Shinzo Abe, a fost primit de presedintele Klaus Iohannis, marti dupa-amiaza, la Palatul Cotroceni.…

- Premierul interimar Mihai Fifor va conduce miercuri, de la ora 13.00, o sedinta de Guvern, anunta intr-un comunicat Guvernul Romaniei. Reamintim ca presedintele Klaus Iohannis l-a numit marti pe Mihai Fifor in functia de premier interimar. Decretul prin care Presedintele ...

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, nu a mai fost primit oficial de Guvernul Romaniei dupa ce Mihai Tudose a demisionat. Abe, care a sosit la Bucuresti insotit de 30 de reprezentanti ai unor companii japoneze, a anuntat in conferinta de presa sustinuta alaturi de Klaus Iohannis ca romanii vor putea merge…

- Un roman a publicat un anunț de angajare pentru prim-ministru, dupa ce Mihai Tudose și-a dat demisia de la conducerea Guvernului. Conform fișei postului candidatul ideal trebuie sa fie roman, sa cunoasca limba romana „cat de cat”, iar deținerea unui dosar penal reprezinta un avantaj. Anunțul de angajare…

- Presedintele executiv al PMP, deputatul Eugen Tomac, a declarat marti, la Timisoara, ca dupa ce PSD si-a dat jos doua guverne intr-un singur an, oferind Romaniei crize politice, acest partid si-a pierdut dreptul politic de a mai propune un premier. ''Liviu Dragnea nu se mai trezeste din betia…

- Uniunea Salvati România îl va asigura pe presedintele Klaus Iohannis ca va sustine orice varianta prin care PSD ajunge în opozitie, a declarat, marti, presedintele USR, Dan Barna, mentionând ca orice propunere de premier anuntata de social-democrati nu face decât sa…

- Iulian Surugiu, președintele SNAP face un apel la premierul Tudose, pentru a pune punct jocurilor politice. Acesta e de parere ca nu o schimbare a ministrului sau a șefului poliției ar reprezenta soluția, ci o restructurare din temelie a Poliției Romane, o schimbare a statutului: „Pot sa o lase și…

- Adjunctul Ambasadei SUA la Bucuresti, Abigail Rupp, a vorbit, la Facultatea de Drept din Bucuresti, la masa rotunda "President Wilson's Fourteen Points Speech and the Rise of Nation-States in Central and Eastern Europe". Ea a evocat cei 20 de ani de parteneriat strategic Romania-SUA si a spus…

- Surse din PSD au precizat ca Ionel Arsene isi serbeaza ziua intr-un local din Bucuresti alaturi de mai multi colegi de partid, transmite Mediafax.Comitetul Executiv al PSD se reuneste, luni, la ora 14:00, la sediul central al partidului, pentru a lua o decizie dupa ce Doina Pana a demisionat…

- Klaus Iohannis urmeaza sa fie prezent la prima sedinta de plen a CSM-ului din 2018. Pe agenda publica a sefului statului, afisata pe site-ul Presedintiei, se mentioneaza ca vineri dimineata, incepand cu ora 10, Klaus Iohannis se va afla la sediul Consiliului Superior al Magistraturii. Concret, primul…

- Guvernul Romaniei este obligat de Uniunea Europeana ca pana in luna aprilie a acestui an sa elimine toate subventiile pentru energia termica, cu exceptia unor categorii vulnerabile. Avand in vedere ca cei mai multi romani care beneficiaza de subventie la caldura sunt din Bucuresti, primarul…

- 2017 a stat sub semnul unui conflict marcant între Cotroceni și Palatul Victoria, dar și între Klaus Iohannis și Liviu Dragnea sau Calin Popescu Tariceanu, lideri ai Opoziției, dar și ai celor doua camere ale Parlamentului, pe care nu a ezitat sa