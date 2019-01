Iohannis: Nu există un proiect de buget; este o problemă gravă Presedintele Klaus Iohannis a criticat, vineri, lipsa unui proiect de buget, aratand ca aceasta este o problema grava si ca PSD trebuie sa vina cu explicatii.



"Este o problema grava. Am pus aceasta intrebare in decembrie si o mai pun o data. Unde este proiectul de buget? PSD a guvernat in tot acest timp. PSD a avut toate conditiile si trebuia sa vina, conform legii in vigoare, pana pe 15 noiembrie, cu proiectul de buget. Nu exista, la momentul acesta, niciun proiect de buget. Ba dimpotriva, in loc sa se ocupe de buget, fiindca toata lumea are nevoie de bugetul pe anul in curs, pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

