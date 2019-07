Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a sesizat, marți, Curtea Constituționala, pe legea pentru modificarea și completarea Legii 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, reclamand faptul ca actul normativ nu are avizul Consiliului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT).Președintele Klaus Iohannis a ...

- Ludovic Orban a declarat, luni, ca in cadrul Biroului Executiv National a fost stabilit un grup de lucru care sa faca o analiza comparativa a modului in care functioneaza curtile constitutionale in alte tari europene si sa identifice deficientele majore care sunt generate de textele constitutionale…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, dupa consultarile cu partidele, ca marea majoritatea a partidelor parlamentare sunt de acord ca rezultatul referendumului trebuie implementat asa cum a votat poporul. Presedintele a anuntat ca a decis sa invite partidele politice parlamentare sa semneze…

- Presedintele Klaus Iohannis a inceput marti consultarile cu partidele, pentru punerea in aplicare a referendumului. Reprezentantii PNL și cei ai USR au ieșit deja de la intalnirea cu președintele, urmeaza cei ai UDMR. Presedintele USR, Dan Barna, a apreciat marti, la finalul consultarilor cu presedintele…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, ca iși dorește sa obțina susținerea unei majoritați parlamentare largi pentru implementarea in legislație a rezultatelor referendumului din 26 mai. Iohannis a avertizat PSD ca, in cazul in care nu a ințeles importanța votului de la referendum, va mai primi…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, inaintea inceperii consultarilor cu partidele la Cotroceni, ca referendumul a fost caștigat de el impreuna cu romanii și este evident ca acesta trebuie implementat prin punerea in practica a Constituției.„Partidele politice. Am convocat aceste consultari…

- Nu se știe exact ce articole din Constituție vor fi modificate și care e perioada de timp in care vor face acest lucru, dar se știe sigur ca procedura de modificare a legii fundamentale e una destul de greoaie, care poate dura destul de mult in Parlamentul Romaniei și care se va incheia tot cu un…

- "Administrația Prezidențiala a solicitat vineri, 17 mai a.c., in numele Președintelui Romaniei, domnul Klaus Iohannis, Consiliului Național al Audiovizualului sa iși respecte propria lege de funcționare și sa emita decizia privind normele si regulile de reflectare a campaniei pentru referendum. Deși…