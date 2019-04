Iohannis nu e de acord cu cele trei propuneri de ministri: “remanierea, un fel de farsa”

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca refuza toate cele trei propuneri de ministri venite de la Viorica Dancila: Oana Florea pentru Ministerul Fondurilor Europene, Liviu Brailoiu pentru Ministerul Romanilor de Pretutindeni, si Eugen Nicolicea pentru Ministerul Justitiei.

- "O minte intortocheata care nu va face altceva decat sa creeze instabilitate in continuare in tara", a spus Basescu. Traian Basescu a vorbit, sambata, in deschderea discursului sau de la prezentarea candidatilor PMP la alegerile europarlamentare, despre remenierea guvernamentala. "Ce-i…

- Viorica Dancila a comunicat, seara trecuta, Cotroceniului cele trei nume pe care social-democratii le vor in Executiv. Urmare a deciziilor luate in cadrul Comitetului Executiv al PSD-ului – si anume aceea de retragere a sprijinului politic in cazul lui Tudorel Toader, dar si de inlocuire din echopa…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ''inoportune'' propunerile PSD de noi ministri la Justitie, Fonduri Europene si la Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni. "Stiti, este o vorba romaneasca: scapi de dracu, dai de tac-su. Cam asa le calific aceste propuneri, la fel de inoportune,…

- In acelasi Comitet Executiv National al PSD in care s-a votat retragerea sprijinului politic pentru Tudorel Toader ca ministru al Justitiei, s-au decis si trei nominalizari ce au sa ajunga pe masa presedintelui Iohannis, in cel mai scurt timp. Este vorba despre propuneri pentru sefiile ministerelor…

- Delegatia Partidului Miscarea Popualara a raspuns invitatiei venite de la presedintele Iohannis, de a merge la consultari pe tema Justitiei. Cei cinci PMP-isti, in frunte cu liderul formatiunii, au ales sa se prezinte la Cotroceni cu o sugestie. In speta cu trei propuneri, din care spera ca presedintele…

- La capatul discutiilor avute cu presedintele Iohannis, in postura de primii chemati la consultarile pe teme ce tin de Justitie, Ludovic Orban a anuntat cu toata convingerea ca “Part NL este alturi de presedintele Romaniei si va sustine cu toata forta reusita acestui referendum”. Totodata, liderul formatiunii…

- Presedintele a decis sa convoace un referendum pe Justitie pe 26 mai. Anuntul a fost facut in urma cu scurta vreme de la Cotroceni. Si a venit dupa ce presedintele a avut, recent, consultari la Cotroceni atat cu societatea civila, cat si cu magistratii, pe tema eventualitatii organizarii unei consultari…