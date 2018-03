Stiri pe aceeasi tema

- Exista oameni atat de bine mufați la funcții și bani publici, incat lasa impresia ca sunt indispensabili intr-o comunitate, indiferent cate gafe fac. Un asemenea personaj este Dan Vasile Constantin, fost prim-secretar al Comitetului Municipal al UTC, președinte al Consiliului Județean Neamț, fost prefect…

- Chiar daca avea pe masa dosarul privind incompatibilitatea lui Klaus Iohannis inca din 2010, Agentia Nationala de Integritate a dat verdictul abia dupa ce SRI a trimis o nota in acest sens, spune Claudiu Manda.

- Comisia juridica din Camera Deputaților a votat marți sa respinga cererea de reexaminare transmisa de președintele Klaus Iohannis pentru proiectul de lege al deputatului PSD Florin Iordache, prin care inceteaza interdictiile aplicate de Agenția Naționala de Integritate parlamentarilor pana in 2013.

- Acuzat de Agentia Nationala de Integritate (ANI) de incompatibilitate, viceprimarul Timisoarei Dan Diaconu a scapat definitiv de acuzatii dupa ce Curtea Suprema a decis anularea raportului ANI. Diaconu a declarat ca nu va face o pledoarie impotriva ANI, considerand ca rolul institutiei este unul important.

- Viceprimarul Timisoarei, Dan Diaconu, a caștigat definitiv procesul cu Agenția Naționala de Intergritate, care in 2015 il acuza ca ar fi fost in stare de incompatibilitate, pentru ca ar fi deținut simultan funcția de secund al primarului Timișoarei și pe cea de administrator al unei firme. ANI anunța…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Dupa aproape cinci ani de lupta cu Agenția Naționala de Integritate in instanțele de judecata, am caștigat. Timp de cinci ani nu am fost un om integru. Pentru ca nu a vrut ANI. Acum sunt un om integru printr-o hotarare definitiva și irevocabila data de o instanța de judecata.…

- Mai multi fosti si actuali alesi locali in vizorul ANI; printre acestia si doi din Teleorman in Politic / Agentia Nationala de Integritate a dat publicitatii un nou lot de alesi locali incompatibili, printre acestia si un consilier si un fost consilier local din Teleorman. Concret, este vorba…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate, conflict de interese de natura administrativa si fals in declaratii in cazul a 12 fosti si actuali alesi locali.

- Agenția Naționala de Integritate a constatat conflictul de interese administrativ in cazul unui fost consilier local din Brosteni. Potrivit ANI, Gheorghe Balan, fost consilier local in cadrul Consiliului local al orașului Broșteni, in calitate de consilier local, a inițiat proiectul de hotarare, a…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a stabilit ca Doina Dimulescu, fost manager al Spitalului Universitar de Urgenta "Elias" din Bucuresti, s-a aflat in stare de incompatibilitate.Citeste si: Un fost ministru din Guvernul USL, reactie TRANSANTA in razboiul Dragnea-Ponta-Maior: 'Dragnea…

- Marian Ardeiu va ramane fara mandatul de primar al comunei gorjene Samarinești, dupa ce a pierdut definitiv procesul cu Agenția Naționala pentru Integritate. Primarul are o ferma, acesta fiind motivul incompatibilitații. "A cultiva pamant...

- Audiat la Comisia SIPA, fostul sef al ANI, Horia Georgescu, a declarat ca Agentia primea ”foarte multe sesizari de la SRI”. Eliminat brutal, fostul sef al ANI a decis sa vorbeasca. Ca urmare, Horia Georgescu a povestit, ieri, parlamentarilor din Comisia SIPA cum SRI aproviziona la greu Agentia Nationala…

- Fostul sef al ANI, Horia Georgescu, a spus, marti, dupa audierea in Comisia SIPA, ca Agentia Nationala de Integritate primea foarte multe sesizari din partea SRI. „Am avut discutii punctuale pe dosare cu domnul fost director al SRI, George Maior. Era uzual, avand in vedere ca exista un protocol inter-institutional…

- "A fost o discutie in calitatea mea de membru in comisia de studiere a arhivei SIPA, mai ales raportat la documentul care a fost intocmit de aceasta comisie in care am lucrat pe parcursul anului 2007 si 2008. Am dat explicatii, am dat anumite detalii si am incercat sa raspund membrilor comisiei la…

- Agentia Nationala de Integritate vine cu precizari, dupa decizia Curtii Constitutionale pe statutul judecatorilor si procurorilor.Citeste si: Preturile au EXPLODAT, dupa ce rata inflatiei a ajuns in februarie la cel mai INALT nivel din iunie 2013 "Elementele de neconstituționalitate…

- Mirela Furtuna, deputat PSD de București, este susținuta pentru funcția de vicepreședinte, pe regiunea Sud-Est, la Congresul Extraordinar din 10 martie. Paradoxal, deși in Legislativ reprezinta interesele alegatorilor din Capitala, aceasta este președinte al TSD Tulcea și este susținuta de Organizația…

- Dezvaluiri incendiare despre fostul sef al SRI, George Maior. Horia Georgescu, ex-seful Agentiei Nationale de Integritate (ANI), a facut devoalari incredibile. Acesta a vorbit despre relatia cu Maior, dar si despre discutiile dintre cei doi pe marile dosare din ANI.Citeste si: RCS & RDS…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, intr-un interviu pentru Agerpres, ca intalnirea cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a fost una foarte buna, iar oficialul european a aratat ca știa foarte bine situația din Romania. Citește și: SURSE - George…

- Inalta Curte de Casație și Justiție s-a pronunțat in procesul pe care il are George Avram cu Agenția Naționala de Integritate, proces pe care acesta l-a pierdut definitiv. Totuși, el ramane in funcția de administrator public pe care o deține in cadrul Primariei Bistrița.

- SRI a cules informatii despre presedintele Klaus Iohannis, pe vremea cand acesta era primarul Sibiului. Datele care vizau o posibila incompatibilitate au ajuns ulteior la ANI, spune presedintele comisiei de control a SRI, Claudiu Manda. Acesta atrage atentia ca aceste informatii au ajuns la Agentia…

- CAM TARZIU Agentia Nationala de Integritate (ANI) l-a gasit incompatibil pe Lucian Volintiru, zis si „tata pamantului” din Barlad, care a fost ani buni sef la Serviciul Cadastru la Primaria din localitate. Lucian Volintiru a lucrat ca sef la cadastru sub comanda fostului primar Constantin (Titi) Constantinescu,…

- In urma procesului cu Agentia Nationala de Integritate, pe care Gheorghe Feies, primarul orasului Sebis, l-a pierdut, a inceput derularea procedurilor legale pentru alegeri la Sebis. In urma cu putin timp, Prefectura judetului Arad a emis ordinul de eliberare din functie a primarului Feies. Vacantarea…

- Primarul comunei aradene Zabrani, Marian Toader, a castigat definitiv un proces cu Agentia Nationala de Integritate la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in urma recursului pe care l-a formulat impotriva sentintei date in octombrie 2016 de Curtea de Apel Timisoara – Sectia contencios administrativ…

- Agenția Naționala de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate si existența unei diferențe nejustificate intre averea dobandita și veniturile realizate in cazul a șase foști și actuali funcționari publici. Printre aceștia se afla și un fost vameș din Halmeu, Horea Sorin Chirculescu.…

- Constanta Palade, funcționar public la Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Mehedinți, a fost gasita de catre Agentia Nationala de Integritate (ANI), ca fiind in incompatibilitate. In perioada 25 aprilie 2013 – 19 mai 2014, simultan cu calitatea de ...

- Agenția Naționala de Integritate (ANI) anunta ca a descoperit o diferenta nejustificata in conturile unui fost funcționar public-lucrator vamal in cadrul Biroului Vamal Halmeu. Potrivit ANI, a fost constatata existența unei diferențe nejustificate, in cuantum de 205.728,77 Lei, intre averea dobandita…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a anuntat, vineri, ca a constatat starea de incompatibilitate si existenta unei diferente nejustificate intre averea dobandita si veniturile realizate in cazul a sase fosti si actuali functionari publici. Potrivit unui comunicat al ANI transmis AGERPRES,…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natura administrativa in cazul a 26 foști și actuali aleși locali. In Prahova, 3 consilieri au fost declarati INCOMPATIBILI. GAVRILA MIHAI, fost primar și actual consilier local…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natura administrativa in cazul a 26 foști și actuali aleși locali, dupa cum urmeaza: 1. MEGHESAN NICOLAE SORIN, primar al municipiului Tarnaveni, județul Mureș — INCOMPATIBILITATE In perioada 19 iunie…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate si conflict de interese de natura administrativa in cazul a 26 fosti si actuali alesi locali, printre care trei consilieri locali din judetul Constanta, dupa cum urmeaza: 1. Meghesan Nicolae Sorin, primar al municipiului Tarnaveni,…

- Consilierul municipal PSD Daniel Lambru a fost gasit in incompatibilitate de catre Agenția Naționala de Integritate. Potrivit unui comunicat de presa emis joi de ANI, „in perioadele 18 noiembrie 2013 – 14 august 2014 si 16 august 2016 – 18 iulie 2017, a detinut simultan functia de consilier local si…

- Agentia Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate a unui angajat de la Tribunalul Bacau, la 9 ani dupa incetarea acesteia. Potrivit ANI, in perioada 01 noiembrie 2007 – 05 ianuarie 2009, G.P.G. a detinut simultan functia de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Agentia Nationala de Integritate a constatat ca Mihai Lucan , fost medic sef sectie – Sectia Clinica Urologie II din cadrul Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca si fost membru in Consiliul de Administratie al Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca,…

- In 23 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii, Legea pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 care instituie o noua procedura referitoare la validarea, ulterior constituirii consiliului local, a mandatelor de consilier…

- Șeful Comisiei SRI, Claudiu Manda, a anunțat vineri, dupa intalnirea cu fostul șef SRI, George Maior, ca acesta va fi audiat pe 27 februarie, la ora 11.00. „Am discutat partea de proceduri, cum ar trebui sa faca. (...) Și-a aratat disponibilitatea de a raspunde și de a lamuri toate aspectele…

- Intrebat daca isi mentine declaratia potrivit careia institutiile europene sunt dezinformate cu privire la legile Justitiei, Dragnea a raspuns: „Eu nu-mi iau vorbele inapoi, dar vreau sa va spun ceva: niciodata cand seful statului, indiferent care a fost, a fost plecat intr-o vizita oficiala, eu…

- Curtea de Apel Constanta s a pronuntat ieri in dosarul in care Agentia Nationala de Integritate ANI afirma ca a "constatat existenta unei diferente nejustificate, in cuantum de 244.372,94 de lei, aproximativ 58.341 de euro, intre averea dobandita si veniturile realizate impreuna cu sotia sa, in perioada…

- Comuna Șibot are un nou primar, in urma ședinței de consiliu local și a alegerilor indirecte, prin votul consilierilor, care s-au desfasurat ieri, dupa ce fostul edil, Ilie Tomus, a fost declarat incompatibil de catre Agentia Nationala de Intergritate (ANI). Primar nou in comuna Șibot, dupa ce Ilie…

- Magistratii au anulat raportul prin care Agentia Nationala de Integritate a stabilit ca medicul Bende Barna Gavril, fost manager al Spitalului municipal Hunedoara, a fost gasit in conflict de interese.

- Primarul PSD al orașului Marașești, Valerica Chitic, a pierdut procesul cu Agenția Naționala de Integritate (ANI), privind anularea unui act administrativ emis de ANI, act prin carea fost sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Panciu in vederea cercetarii primarului pentru savarșirea infracțiunii…

- Presedintele american, Donald Trump, a promulgat vineri o lege care prelungeste cu 6 ani programul prin care Agentia Nationala de Securitate (NSA) culege date, fara necesitatea unui mandat judecatoresc, privind comunicatiile digitale ale cetatenilor straini din afara Statelor Unite, transmite agentia…

- Gheorghe-Petru Feieș, longevivul primar al orașului aradean Sebiș, a pierdut definitiv procesul cu Agenția Naționala de Integritate, care stabilise ca in perioada 17 iunie 2008-22 aprilie 2013, acesta s-a aflat in stare de incompatibilitate deoarece a deținut funcția de administrator al unei societați…

- Primarul liberal al comunei Sibot, Ilie Tomus, a ramas astazi fara mandat. Prefectul de Alba, Danuț Halalai, a emis ordinul de constatare a incetarii mandatului acestuia dupa ce Tomuș a pierdut definitiv procesul cu Agentia Nationala de Integritate (ANI), instituție care l-a acuzat ca a fost și comerciant,…

- In județul Neamț exista in acest moment patru localitați care intrunesc condițiile necesare pentru organizarea de alegeri locale pentru funcția de primar. Este vorba despre Agapia, Bargaoani, Dragomirești și Garcina. Gabriel Apetrei, purtatorul de cuvant al Instituției Prefectului Neamț a confirmat…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, vineri, o convorbire telefonica cu prim-ministrul Statului Israel, Benjamin Netanyahu, una dintre temele abordate fiind problematica statutului Ierusalimului si evolutiile de dupa adoptarea proiectului de […]

- 2017 este anul in care mai multe comune din județ au ramas fara primarii aleși in urma alegerilor locale de anul trecut, unii din cauza unor dosare penale, alții din cauza starii de incompatibilitate constatata la un moment dat de Agenția Naționala de Integritate in cazul lor. Patru unitați administrativ…