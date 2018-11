Iohannis: Nu am avut niciun dosar; nu am comis niciodată o ilegalitate sau faptă penală Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca nu a avut niciun dosar, toate fiind clasate, asa cum s-a afirmat in spatiul public, el subliniind ca nu a comis nicio ilegalitate sau vreo fapta penala.



"Eu n-am avut niciun dosar. Toate s-au clasat si asta se numeste ca nu am avut un dosar. Am vazut ca acest harnic Dragnea, cu valizele lui - nici nu este original, asa intre noi fie vorba - el aduna articole pe care dvs si altii le-ati scris pe parcursul acelor cinci campanii electorale in care am fost. Aceste clasari nu s-au facut fiindca ma cunosc cu Lazar unu sau Lazar doi sau cu… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

