- FMI a avertizat recent ca datoria publica a Romaniei creste constant din 2009 incoace, estimand ca va depasi 37% din PIB la sfarsitul acestui an, atingand valoarea de 350 miliarde de lei la sfarsitul anului, lucru care, in opinia economistilor ar putea aduce masuri de austeritate. Chiar daca aceste…

- Iresponsabilitatea actualilor guvernanți va arunca Romania intr-o criza autoindusa, nu in una generata „de cauze exogene" cum ne explica Liviu Dragnea acum cateva luni, cand inca incerca temperarea ingrijorarilor despre inflație, aflata acum deja la un nivel record, susține deputatul PNL Marilen…

- Dorin Stanca, vicepresedinte PNL Arad arata ca Guvernul se lauda cu un nivel record de crestere economica, pentru a justific o serie de masuri populiste adoptate. Numeroase dezbateri publice pun sub semnul intrebarii sustenabilitatea acestor masuri. „Logica economica si realitatea din calcule nu pot…

- Romania se numara printre tarile din Uniunea Europeana in care guvernele aloca cele mai mici sume pentru activitati recreationale, culturale si religioase, potrivit datelor comunicate miercuri de Eurostat - biroul de statistica al Comisiei Europene.

- Cristian Mihai Dide, celebrul protestatar, a spus ca este la Guvern și așteapta sa dea ochii cu președintele PSD. Activistul civic a zis ca il așteapta pe trotuar. ”Dragnea este la Guvern. Il aștept pe trotuar. Hai și voi!”, a scris Cristian Mihai Dide pe Facebook. Presedintele Klaus…

- Guvernul a aprobat, o Ordonanța prin care se asigura sprijin autoritaților publice locale in finalizarea proiectelor finanțate din fonduri europene. Prin acest mecanism, unitațile administrativ-teritoriale ale administrației publice locale pot accesa, in cursul acestui an, imprumuturi din venituri din…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea promite luarea unor „masuri drastice” pentru taximetristi, impreuna cu Ministerul Transporturilor, spunand ca taximetrele vor fi insiruite la Gara de Nord, la aeroport si in zona Centrului Vechi,

- Presedintele Klaus Iohannis cere Executivului condus de Viorica Dancila sa ia masuri urgente pentru a stopa cresterea numarului de focare de pesta porcina africana, criticand Guvernul ca a fost incapabil, pana acum, sa gestioneze situatia.