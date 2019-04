"Ziua Mondiala a Sanatatii merita sarbatorita, dar a fost transformata de decidenti guvernamentali intr-un spectacol indoielnic, cu pedepse si controale demonstrative (....) Din pacate, actuala guvernare PSD este un esec de la un capat la altul. PSD a promis romanilor nu mai putin de opt spitale regionale si un spital republican. A promis reabilitarea, dotarea spitalelor existente. Sunt angajamente scrise negru pe alb, in programul de guvernare, asumat si votat in Parlament. Ce s-a intamplat cu ele? Simplu. Ca si in economie, educatie, infrastructura si de promisiunile din domeniul sanatatii…