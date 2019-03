Iohannis, noaptea cu procurorii!

Iohannis, ia-ti referendumul si du-te!

La ce ne-ar putea folosi referendumul? Eu nu spun ca ar fi bun la ceva. Si nici ca ne-ar trebui. Asta sustine Iohannis, dar nu poate arata nici macar cu degetul de ce este nevoie de el. Explicatiile lui nu scot nimic in evidenta. Intr-o interventie pe care a avut-o dimineata, l-am auzit cum incerca […] Iohannis, ia-ti referendumul… [citeste mai departe]