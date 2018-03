Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, dupa reuniunea Consiliului European, faptul ca negocierile cu Marea Britanie referitoare la parasirea UE merg intr-o directie favorabila pentru Romania, in special pe „partea de cetateni“.

- Subiectele economice vor domina reuniunea Consiliului European Presedintele României, Klaus Iohannis. Subiectele economice vor domina reuniunea Consiliului European, care începe în aceasta dupa-amiaza, la Bruxelles. Pe agenda se afla si chestiuni legate de relatia Uniunii…

- Premierul spaniol, Mariano Rajoy, intentioneaza sa nu participe la summitul pe care Uniunea Europeana il va desfasura pe 17 mai la Sofia cu tarile din Balcanii Occidentali, daca la aceasta reuniune va lua parte si presedintele Kosovo, informeaza agentia EFE.O declaratie pe acest subiect a…

- In prezent, calitatea de membru al Uniunii Europene al Marii Britanii impiedica Registrul Auto Roman sa interzica circulatia masinilor cu volan pe dreapta pe strazile din Romania. Cel mai probabil, situatia se va schimba dupa Brexit. Conducerea RAR se gandeste serios sa interzica circulatia masinilor…

- Uniunea Europeana nu doreste sa ridice „un zid” care sa o separe de Marea Britanie dupa Brexit, chiar daca divortul va conduce in mod inevitabil la slabirea legaturilor dintre cele doua parti, a declarat miercuri presedintele Consiliului European, Donald Tusk, scrie France Presse, preluata…

- Romania a facut pasi foarte importanti, in cei 10 ani de participare la Uniunea Europeana, in ceea ce priveste Justitia si lupta impotriva coruptiei, considera ambasadorul Marii Britanii, Paul Brummell. Prezent, marti, la Cluj, unde a fost intrebat de jurnalisti ce crede despre ultimele evenimente…

- In urma Comunicarii publicate de catre Comisia Europeana 'Un nou cadru financiar multianual, modern si capabil sa asigure indeplinirea obiectivelor prioritare ale Uniunii dupa anul 2020' prin care se propun noi conditionalitati pentru accesarea fondurilor europene din urmatorul exercitiu financiar,…

- Autor: Serban CIONOFF Lung prilej de vorbe și de ipoteze!Umbla vorba prin targ cum ca președintele Klaus Iohannis ar fi in carți pentru a prelua inalta funcție de președinte al Consiliului European. Asta dupa ce președintele in exercițiu, Donald Tusk, iși va incheia mandatul. Adica fix pe 1 decembrie…

- Hunor: PNL a devenit un partid ultranationalist si antimaghiar Kelemen Hunor a declarat, sambata, la Targu-Mures, ca PNL a devenit un partid ultranationalist si antimaghiar, iar avand abordari precum ”lasa ca trece supararea UDMR” liberalii fac o greseala si mai mare. Kelemen a spus, presei, la…

- Adrian Dobre, purtator de cuvant al PSD, a lansat o ipoteza despre aceasta informație pe surse: ”Daca ma intrebați o opinie strict personala, pentru ca acesta nu este un calcul politic in momentul de fața, ceea ce difuzeaza acel site celebru despre care ați povestit, eu, personal, cred ca este o…

- Europarlamentarul social-democrat susține ca acordarea fondurilor europene, și in special a celor de coeziune, trebuie sa țina cont de necesitațile de dezvoltare ale statelor membre, iar țarile sarace nu trebuie sa devina victime ale presiunii bugetare create de Brexit la nivelul bugetului UE.…

- Premierul britanic Theresa May se intalneste, joi, la Londra cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, cu 24 de ore inaintea unui discurs important privind relatiile Marii Britanii cu Uniunea Europeana dupa Brexit, relateaza site-ul BBC News.

- Reusita negocierilor cu privire la retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana presupune accelerarea discutiilor, cu numai 13 luni inaintea datei oficiale a Brexit-ului, a subliniat miercuri negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, potrivit AFP si Reuters. ''Daca vrem ca aceste…

- Marea Britanie doreste sa pastreze relatiile de prietenie si parteneriatele pe care le are cu Romania si dupa ce va parasi Uniunea Europeana, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, Suella Fernandes, ministru in Departamentul pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana (DExEU). Oficialul…

- Michel Barnier, negociatorul-sef al UE pentru Brexit, a declarat, marti, ca Guvernul britanic nu trebuie sa se lase condus de ”iluzii” in negocierile cu Bruxellesul si a adaugat ca perioada de tranzitie trebuie instituita pentru o perioada determinata, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- "Nu este posibil" sa fie luata in calcul o perioada de tranzitie fara data limita dupa separarea Marii Britanii de Uniunea Europeana (UE), programata pentru sfarsitul lui martie 2019, a estimat marti negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, in cadrul unei conferinte de presa la Bruxelles,…

- Trimisul AGERPRES la Londra, Oana Ghita, transmite: Garantia pentru drepturile romanilor, care au ajutat Marea Britanie ''sa devina societatea incluziva si diversa care este astazi", este una reala, a declarat, luni seara, la Institutul Cultural Roman (ICR) din Londra, Suella Fernandes, ministru…

- Viziunea britanica asupra relatiei sale viitoare cu UE dupa Brexit este "bazata pe o pura iluzie", a afirmat presedintele Consiliului European, Donald Tusk, relateaza AFP, preluata de Agerpres. "Mă bucur că guvernul britanic pare să se îndrepte către o poziţie…

- Premierul ungar Viktor Orban a anuntat, vineri, ca va solicita Uniunii Europene rambursarea a cel putin jumatate din cheltuielile pentru protejarea frontierelor, care s-au ridicat la peste un miliard de euro pe fondul crizei migratiei, relateaza agentia MTI. Viktor Orban…

- „Daca vrem mai mult, trebuie sa platim mai mult!” - spune Iohannis, la Bruxelles „Suntem deschisi la aceasta chestiune. Este clar ca daca vrem sa rezolvam mai multe programe europene si tinand cont si de Brexit, unde sigur vom pierde ceva bani la buget, este clar ca se poate doar prin restructurare,…

- Viktor Orban a fost prezent la Bruxelles pentru reuniunea sefilor de stat sau de guvern din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, organizata de catre presedintele Consiliului European, Donald Tusk."Am cheltuit peste un miliard de euro pentru protectia frontierelor. Nu ne protejam…

- Romania va sprijini o eventuala majorare modica a contributiei nationale la bugetul UE, astfel incat sa fie mentinute alocari adecvate pentru politicile Uniunii, in special pentru politica de coeziune si cea agricola comuna, a declarat presedintele Klaus Iohannis, care a participat, vineri, la reuniunea…

- Banii UE pe agenda Consiliului European Consiliu European la Bruxelles, iunie 2017. Foto: arhiva/twitter.com. Sefii de state si de guverne din Uniunea Europeana discuta, astazi, la Bruxelles, la reuniunea informala a Consiliului European despre teme institutionale si prioritatile politice pentru…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul ministrului delegat pentru Afaceri Europene, a organizat dezbaterea publica intitulata „Romania in contextul Brexit. A doua etapa a negocierilor dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie“. In interventia pe care a sustinut-o in timpul evenimentului…

- Premierul Viorica Dancila a efectuat o vizita la Bruxelles, acolo unde s-a intalnit cu președintele Parlamentului European, Antonio Tajani. Dancila a explicat ca a dorit ca prima sa vizita in plan extern, ca prim-ministru, sa fie la Bruxelles, pentru ca asta arata angajamentul Romaniei fața de Uniunea…

- Aflat la Londra, Mihai Daraban a subliniat importanța consolidarii schimburilor comerciale dintre cei doi parteneri, cu accent pe stimularea exporturilor romanești. In acest context, Daraban aprecizat ca intreaga rețea de Camere de Comerț și Industrie din Romania va informa in permanența mediul de…

- Proiectul de sanctiuni al UE pentru a incadra perioada de tranzitie dupa Brexit este "deloc intelept" si "de rea-credinta", a denuntat joi la Londra ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, intr-o declaratie de o virulenta neobisnuita, transmite AFP."Nu cred ca a fost o dovada de buna-credinta…

- Romania va avea 33 de europarlamentari dupa ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Parlamentul European a decis sa redistribuie 27 dintre locurile ce vor ramane vacante odata cu Brexit acelor țari membre care pana acum au fost sub-reprezentate. Parlamentul European a decis micșorarea numarului…

- Uniunea Europeana ar putea lua in calcul aplicarea de sanctiuni Regatului Unit in timpul perioadei de tranzitie post-Brexit prin masuri ca inchiderea anumitor domenii ale pietei unice pentru companiile britanice, conform unui document redactat de Uniunea Europeana si citat de The Guardian.

- Marea Britanie trebuie sa respecte regulile Uniunii Europene in negocierile privind parasirea Blocului comunitar, a avertizat luni negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, relateaza site-ul agentiei Reuters. Premierul britanic Theresa May si David Davis, ministrul britanic…

- In contextul declarațiilor facute saptamana aceasta in China de catre Premierul britanic Theresa May, potrivit careia libertatea de mișcare a cetațenilor europeni va fi restricționata odata cu martie 2019, Claudia Țapardel a atras atenția ca libertatea de mișcare este un drept fundamental, iar UE…

- Ministerul Afacerilor Externe a luat nota de recentele declaratii ale prim-ministrului Marii Britanii, Theresa May, prin care se facea referire la o posibila limitare a drepturilor cetatenilor europeni care vor dori sa se stabileasca in Marea Britanie la o data ulterioara termenului de retragere a acestui…

- Premierul britanic Theresa May a avertizat, joi, ca europenii care vor veni in Marea Britanie dupa Brexit ar putea sa-si piarda unele drepturi, indicand un dezacord cu Uniunea Europeana in legatura cu statutul cetatenilor in perioada de tranzitie, relateaza site-ul agentiei Reuters, arata Mediafax.Potrivit…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca statul de drept este o chestiune vitala pentru Romania, subliniind ca nimeni nu are indoieli in privinta functionarii acestuia. "In tratate nu este prevazut asa ceva si, daca…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a ironizat abordarea premierului britanic, Theresa May, in negocierile pe tema iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, afirmand ca seful Guvernului de la Londra stie sa ceara doar sa i se faca oferte, relateaza ITV si The Independent.

- Deputatii britanici se pronunta miercuri asupra proiectului de lege guvernamental de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, inainte de a fi trimis in Camera Lorzilor pentru o noua consultare care va avea loc la sfarsitul lunii, scrie AFP potrivit News.ro . Acest text trebuie sa puna capat suprematiei…

- Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana, a dat asigurari marti purtatorul de cuvant al premierului britanic Theresa May, dupa ce presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a afirmat ca blocul comunitar este "in continuare deschis" fata de o eventuala razgandire a Londrei in privinta Brexit-ului,…

- Prim-ministrul japonez, Shinzo Abe, la Bucuresti Prim-ministrul japonez, Shinzo Abe, este asteptat marti, la Bucuresti, pentru convorbiri cu presedintele Klaus Iohannis despre consolidarea relatiilor bilaterale, cooperarea Japoniei cu Uniunea Europeana, dar si despre probleme legate de dosarul…

- Aceasta este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul celebrarii a cinci ani de la convenirea, in 2013, a Parteneriatului Reinnoit dintre Romania si Japonia. Cu prilejul primirii la Palatul Cotroceni, vor avea loc convorbiri in format restrans, convorbiri…

- Marea Britanie ar trebui sa includa serviciile financiare in acordul comercial cu Uniunea Europeana, in caz contrar Londra ar trebui sa opteze pentru un "Brexit dur", a declarat luni europarlamentarul britanic Nigel Farage, relateaza site-ul agentiei Reuters. Nigel Farage se intalneste,…