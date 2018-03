Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul a fost structurat in doua parti: in primul segment, au luat cuvantul prof.univ.dr. Viorel Scripcariu, rectorul Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" Iasi, prof. univ. dr. ing. Gigel Paraschiv, secretar de stat in Ministerul Educatiei Nationale, prof. dr. Camelia Gavrila,…

- Desi procesiunea va porni la 14.00, va fi precedata de o serie de discursuri motivationale care vor fi sustinute de: Mihai Chirica, primarul Municipiului Iasi, Preasfintitul Macarie Dragoi, episcopul ortodox roman al Europei de Nord, Felix Guzga, consilier al Cancelariei Prefectului la Institutia Prefectului…

- Comunitatea academica a Timișoarei a primit in randurile sale pe unul din cei mai recunoscuți cercetatori nascuți in Romania. Universitatea de Vest din Timișoara i-a acordat, joi, titlul de Doctor Honoris Causa Scientarium prof. dr. Albert – Laszlo Barabasi, de la Northeastern University, Boston,…

- Societatea Studentilor Medicinisti Galati (SSMG) organizeaza pentru cea de-a VIII-a oara un eveniment ce va reuni personalitati remarcabile din domeniul cercetarii stiintifice medicale si farmaceutice. Este vorba despre evenimentul "GalMed - Congresul National cu participare internationala", care este…

- Coordonatorul proiectului IMPROVE, Doina Pisla, profesor universitar la Universitatea Tehnica Cluj-Napoca (UTCN), a declarat luni, in cadrul evenimentului de lansare a proiectului, ca acest aparat modern este conceput cu scopul de a imbunatati calitatea vietii pacientilor si de a acorda un sprijin…

- Ceremonia a avut loc marți, 13 martie 2018, în aula ”Iuliu Hațieganu” a Universitații de Medicina și Farmacie din Cluj-Napoca, în prezența primarului Emil Boc, a unor personalitați marcante din sfera academica, dar și cea medicala clujeana, a actualilor și foștilor rectori…

- Acad. Bogdan Simionescu, vicepresedinte al Academiei Romane, afirma ca Romania are nevoie de un proiect de tara, dar care nu poate fi indeplinit din cauza lipsei oamenilor de stat. "Cred ca ne trebuie un proiect de tara, dar ca sa ai un proiect de tara pe care sa-l duci la indeplinire iti trebuie oameni…

- Conferința „Zilele Spitalului Clinic de Recuperare Iasi”, ajunsa la a XVI-a ediție, se desfașoara intre 12 si 17 martie la Iasi. Participa specialiști de marca din țara și strainatate in domeniile neurologiei, ORL-ului, audiologiei, ortopediei, cardiologiei, reumatologiei, pneumologiei, medicinei…

- Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) din Targu Mures a anuntat, miercuri, ca introduce, in premiera, un program de pregatire sportiva pentru candidatii la Medicina Militara din cadrul Facultatii de Medicina. Potrivit unui comunicat de presa al UMF Targu Mures, pentru anul universitar 2018-2019…

- De mai bine de jumatate de an, autoritațile publice locale din Bravicea sunt in cautarea unui specialist licențiat, care ar putea lucra in farmacia din sat. Unde mai pui ca localul e pregatit, e amenajat cum se cuvine. ”Chiar zilele trecute, am discutat cu reprezentanții unei farmacii din Calarași sa…

- Veniturile din pensii ale ministrului sunt insa suplinite de castigurile din alte activitati. Astfel, Tudorel Toader a consemnat in declaratia de avere leafa de ministru – 120.207 lei, pentru anul 2017, salariul de profesor la Universitatea „Al. Ioan Cuza“ Iasi – 176.936 lei pe an, precum si indemnizatia…

- Sambata, 3 martie 2018, la Biserica ,,Sfinții Trei Ierarhi’’ din Cugir s-a desfașurat modulul ,,Sanatate și credința’’, susținut de doamna dr. Lavinia Bratu, profesor la Universitatea de Medicina și Farmacie ,,Victor Babeș’’ din Timișoara. Acest prim modul din proiectul național ,,Școala Familiei’’…

- Sosirea acestora este de bun augur, avand in vedere adresabilitatea tot mai crescuta catre unitatea sanitara. Trei dintre acestia au fost medici rezidenti ai Spitalului Orasenesc Cugir ocupandu-si astfel postul dupa finalizarea examenului de rezidentiat, explica Florin Arion, managerul Spitalului Orașenesc…

- Asa ceva in mediul academic iesean intrece orice norma a bunului simt academic si trece intr-o zona a DEMAGOGIEI, PENIBILULUI si IPOCRIZIEI • Chiar daca, de ani buni, dar mai ales in ultimii doi ani, Universitatea de Medicina si Farmacie – UMF “Grigore T. Popa” este ZGUDUITA de numeroase scandaluri…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata, in cadrul Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU) de la Targu Mures, ca cea mai mare problema este lipsa de viziune, lipsa unui proiect de tara, iar din acest motiv Romania arata "ca un vapor fara capitan". "In aceasta dimineata…

- Romanii traiesc intr-o societate corupta, a afirmat astazi la Iasi, presedintele Societatii Academice din Romania, Alina Mungiu Pippidi, in cadrul conferintei „In cautarea bunei guvernari. Cum au scapat alte tari de coruptie”. Conferinta a fost gazduita de Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore…

- Vineri, 2 martie, de la ora 12:30, in Aula „George Emil Palade” din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa”-Iasi, Alina Mungiu-Pippidi – una dintre cele mai cunoscute voci ale societatii civile din Romania – sustine conferinta In cautarea bunei guvernari. Cum au scapat alte tari…

- Procesul prin care Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) „Gr.T. Popa" din Iasi vrea sa scape de o sanctiune primita pentru discriminare a ajuns la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei. Dosarul a ajuns la Curtea Suprema dupa ce prima instanta, Curtea de Apel Iasi, a respins solicitarea…

- NEWS ALERT GRAUR: Plagiatorii, scosi din CNATDCU. Patru sunt din Cluj, intre care un rector si un prorector Asociatia clujeana GRAUR cere indepartatea persoanelor dovedite ca au plagiat din structurile de decizie ale Ministerului Educatiei. Pe lista figureaza si patru profesori universitari din…

- De-a dreptul SCANDALOS si REVOLTATOR ceea ce dezvaluie si acuza o studenta eminenta a Facultatii de Medicina din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie (UMF) “Grigore T. Popa” din Iasi. Totul a plecat de la ceea ce s-a intamplat in timpul unui examen la disciplina Farmacologie. Concret, Ariana-Ioana…

- Profesori de la Universitatea din Craiova si Universitatea de Medicina si Farmacie au primit Marele trofeu pentru cea mai buna inventie internationala in domeniul Sanatatii, care a primit și alte trei medalii de aur acordate de juriul international al Salonului ...

- Vineri, 2 martie, de la ora 12:30, in Aula „George Emil Palade” din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa” din Iasi, Alina Mungiu-Pippidi – una dintre cele mai cunoscute voci ale societatii civile din Romania – va sustine conferentia In cautarea bunei guvernari. Cum au scapat…

- Elevii claselor a XII-a și absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat, avand varsta de cel mult 26 de ani impliniți in anul 2018 (24 de ani pentru opțiunea ”piloți”), se pot inscrie pana la sfarșitul lunii martie, pentru urmatoarele instituții: 1. Academia Forțelor Terestre “Nicolae Balcescu”, Sibiu…

- Guvernul Republicii Moldova va decide daca trece sau nu la ora de vara, dupa ce Consiliul Europei va adopta modificari la Directiva 2000/84/CE privind dispozițiile referitoare la ora de vara. Astazi, Parlamentul European a adoptat o Rezoluție prin care cere Comisiei Europene sa efectueze o evaluare…

- 12 sportivi din delegația Romaniei la Jocurile olimpice de iarna de la PyeongChang sunt studenți sau absolvenți ai Facultații de Educație Fizica și Sporturi Mmontane, din cadrul Universitații Transilvania din Brașov. Din echipa olimpica a Romaniei pentru PyeongChang 2018 fac parte 28 de sportivi, printre…

- Povestea de dragoste dintre Ana și Alex Velea a fost desprinsa parca din filmele siropoase de la Hollywood. S-au intalnit pur intamplator, la metrou, s-au placut, s-au casatorit și parea ca nimeni și nimic nu va sta in calea iubirii lor. Totul a luat insa sfarșit din cauza Antoniei și, la inceputul…

- Secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii international din cadrul Ministerului Apararii Nationale (MApN), Mircea Dusa, a declarat joi, la Targu Mures, ca Universitatile de Medicina si Farmacie din Targu Mures si Bucuresti vor avea cate 100 de studenti la medicina militara…

- Tanara a reusit sa-i faca o fotografie barbatului care a urmarit-o si care a jignit-o si a postat-o pe Facebook, cerand ajutorul prietenilor virtuali pentru a-l identifica. Studentii de la Universitatea de Medicina si Farmacie l-au recunoscut pe barbatul si spun ca acesta ar fi profesor de…

- Cel mai bogat om din Romania vrea sa construiasca in Otopeni o universitate sportiva pentru pregatirea viitorilor campioni. Universitatea lui Tiriac va avea nu mai putin de 8.000 de studenti."Nu vreau sa fac o scoala de profesori de sport, vreau sa fac o scoala de specialisti, cand iesi de…

- Fostul presedinte al Romaniei, Emil Constantinescu, a declarat joi, la Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) din Targu Mures, in timpul lansarii cartii "Pretul demnitatii. O istorie altfel", scrisa de Laura Ganea si al carei personaj principal este, ca ar trebui sa revenim la sensurile initiale…

- Un distins profesor de la Universitatea de Medicina & Farmacie , pe nume Zanoschi, a anunțat poporul ieșean, prin intermediul unui siropos interviu cu eticheta de publicitate platita, ca a primit un premiu al Academiei Romine. Pentru medicina, dupa cum deducem din text. Doar ca marele savant n-a fost…

- Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca a demarat implementarea proiectului cu finanțare europeana „HEPAMED – Optimizarea prevenției și tratamentului Hepatitelor cronice B și C prin creșterea competențelor personalului medical din Romania”. Avand ca termen de finalizare luna decembrie 2020,…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, impreuna cu reprezentanti ai institutiilor de resort din sistemul de ordine publica, aparare si siguranta nationala, ai Ministerului Educatiei Nationale si ai Ministerului Sanatatii, au aprobat vineri cresterea la 200 a numarului de locuri pentru formarea medicilor…

- In anul universitar 2018 - 2019 vor fi 170 de locuri pentru specialitatea medicina generala, 15 pentru medicina dentara si 15 locuri pentru disciplina farmacie. Locurile vor fi repartizate celor doua catedre ale Institutului Medico-Militar astfel: Bucuresti - 70 de locuri pentru specialitatea…

- Municipalitatea solicitase Guvernului doua terenuri unite, in suprafata totala de 10 hectare, ca sa construiasca un campus pentru studentii de la Medicina si un Spital Metropolitan . Proiectul propus de primarul general Gabriela Firea nu a fost validat pentru ca nu a strans suficiente voturi, iar…

- Tot mai multi medici din Moldova renunta la profesie si pleaca peste hotare în cautarea unei vieti mai bune. Doar anul trecut, 200 de doctori au plecat din sistem. Datele arata ca cei mai multi dintre ei erau medici de familie. Tinerii specialisti care înca îsi fac studiile la…

- "As dori sa ma vad cu rectorul de la Universitatea de Medicina si Farmacie din Targu Mures legat de finantarea locurilor pentru medicii militari. Aici, asa cum ne-am angajat, este nevoie de un numar mai mare de locuri pentru medici militari. Vreau sa va asigur ca, in functie de capacitatea de scolarizare…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a anuntat intr-o conferinta de presa ca in acest an vor fi scoase la concurs 200 de posturi la Institutul "Cantacuzino", schema de personal aprobata pentru aceasta institutie fiind de 1.075 de posturi. "Armata nu face miracole, dar, credem noi, in parteneriat…

- Centenarul Marii Uniri este un bun prilej de a discuta despre Romania, de a ne bucura impreuna, toti romanii, indiferent unde se afla ei astazi, de succesul unui proiect politic pentru care promotorii sai vor trebui omagiati cum se cuvine, se precizeaza intr-un comunicat al Biroului Prezidiului Academiei…

- Scenariul in care robotii opereaza oameni nu mai tine de domeniul viitorului. La Timisoara s-a realizat primul centru de chirurgie robotica pediatrica din Romania. Universitatea de Medicina si Farmacie "Victor Babes" din Timisoara a castigat un proiect in valoare de 3 milioane dolari prin care achizitioneaza…

- ”Armata nu face miracole, dar, credem noi, in parteneriat cu colegii nostri de la Institutul Cantacuzino, cu o gestiune mult mai judicioasa a ceea ce inseamna resursele Institutului "Cantacuzino" si cu o recuplare a Institutului "Cantacuzino" la reteaua institutelor specializate din aceasta lume,…

- La Spitalul de Copii ”Louis Țurcanu” din Timișoara a fost instalat robotul Da Vinci, instrumentul care va ajuta medicii chirurgi sa realizeze operații minim invazive, cu o precizie microscopica și fara sa se mai simta tremolul mainii. Robotul a intrat in dotarea Spitalului de Copii ”Louis…

- La Spitalul de Copii „Louis Turcanu” din Timisoara a fost pus in functiune cel mai modern robot de chirurgie robotica din Europa de Est. Echipamentul medical, in valoare de aproape 2,5 milioane de euro, a fost cumparat de o fundatie din Elvetia, iar apoi donat spitalului din Timisoara. Astfel,…

- Bugetul pe 2018, programele de inzestrare, reforma sistemului medical militar si situatia cazarmilor au fost principalele subiecte abordate in prima ședința din acest an a Colegiului Ministerului Apararii Naționale. Tema principala de discuție in cadrul prime sedinte, prezidate de ministrul apararii…

- Acest lucru nu este determinat de lipsa medicilor ci de alinierea la cele mai noi tehnologii din lumea medicala. In acest an, la Spitalul de Copii ”Louis Țurcanu” din Timișoara va fi implementata chirurgia robotica. Fundația Botnar, Basel Elveția a pus la dispoziție aparatura necesara, iar Universitatea…