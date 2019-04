Iohannis - mesaj pentru cei patru militari răniţi în Afganistan: Le urez însănătoşire grabnică Presedintele Klaus Iohannis a transmis sambata un mesaj in urma atacului care a avut loc in provincia Kandahar, Afganistan, soldat cu ranirea a patru militari romani, seful statului urandu-le acestora insanatosire grabnica si multa putere sa treaca cu bine peste aceste momente critice. "Gandurile mele se indreapta astazi catre militarii romani raniti in timpul misiunii pe care o desfasoara in Afganistan. Le urez insanatosire grabnica si multa putere sa treaca cu bine peste aceste momente critice. De asemenea, familiilor militarilor nostri le transmit ca sunt alaturi de ele si le asigur ca cei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis le-a urat insanatoșire grabnica militarilor romani raniți sambata in Afganistan. „Familiilor militarilor noștri le transmit ca sunt alaturi de ele și le asigur ca cei dragi primesc cele mai bune ingrijiri medicale”, precizeaza șeful statului. Președintele Klaus Iohannis a…

- Cei patru militari romani care au fost raniti in Afganistan fac parte din Batalionul 300 Protectia Fortei “Sfantul Andrei” din Galati si inainte de a pleca in misiune au efectuat mai multe exercitii de simulare a posibilelor incidente care pot aparea in teatrul de operatii.

- Ministrul Apararii, Gabriel Leș, a precizat printr-un mesaj postat pe Facebook, ca informațiile despre starea de sanatate a celor patru militari romani raniți sambata in Afganistan sunt incurajatoare și ca este in permanența informat cu privire la evoluția acestora.Citește și: ALERTA - Patru…

- Un atac caruia i-au cazut victime militari romani aflati in misiune in Afganistan a avut loc sambata dimineata. Patru compatrioti au ajuns la spitalul din Kandahar, in stare stabila, din cate au anuntat reprezentantii Ministerului Apararii. Numele lor nu au fost facute publice pana la aceasta ora. Incidentul…

- Potrivit unei informari de ultima ora, patru militari romani aparținand Batalionului 300 Infanterie Protecția Forței, dislocat in Afganistan, au fost raniți, astazi, in urma unui atac cu dispozitiv exploziv improvizat, in provincia Kandahar. Identitatea militarilor raniți nu a fost inca dezvaluita,…

- Patru militari romani au fost raniti in misiune, sambata, in Afganistan, dupa ce o coloana de vehicule blindate fost atacata cu un dispozitiv exploziv improvizat, informeaza MApN. Cei patru militari raniti sunt constienti, iar starea lor de sanatate este stabila.

- Un convoi in care se aflau militarii romani a fost atacat cu explozibili a transmis Ministerului Apararii Naționale. Atacul s-a produs in Kandahar, Afganistan, sambata, in jurul orei 10 dimineața. Sunt conștienți și in stare stabila. ”O zi de sambata trista” a transmis ministerul. Comunicatul de presa…

- Patru militari romani au fost raniti, sambata, in Afganistan, dupa ce o coloana de vehicule blindate operate de soldatii aflati in misiune a fost atacata cu un dispozitiv exploziv improvizat, informeaza MApN. Cei patru militari raniti sunt constienti si in ...