- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, un mesaj cu ocazia deschiderii "Salonului International de Automobile Bucuresti" (SIAB) in care afirma ca Romania dispune de avantaje competitive in industria auto, aratand ca aceste atuuri trebuie sustinute si sprijinite la nivelul autoritatilor prin…

- Astazi incepe la București o noua ediție a Salonului Internațional de Automobile (SIAB). La 11 ani de la ultima manifestare de acest fel, reprezentanțele, importatorii și comercianții de vehicule din Romania vor prezenta publicului cele mai noi produse și servicii pe care le au in oferta.

- Industria petrochimica si sectorul agro-alimentar din Romania pot juca un rol important in crearea unei noi industrii bazate pe utilizarea de biomasa ca materie prima si transformarea ei in produse cu valoare adaugata, potrivit celui mai recent raport de tara elaborat de Bio-Based Industries Consortium…

- Grupul Volkswagen a ales Beijing drept orașul in care va lansa in premiera mondiala noul model Touareg, insa, in același timp, mașina va fi dezvaluita pe 23 martie 2018 și publicului din Romania in cadrul Salonului Internațional de Automobile București (SIAB).

- Prin investiția intr-o noua fabrica, Sennheiser intenționeaza sa iși intareasca poziția pe piața Europeana de produse electronice. “De mai mulți ani, EMEA (Europa, Orientul Mijlociu și Africa) este regiunea care ne-a adus cele mai mari creșteri. Cu noua fabrica din Romania, avem o a treia baza de producție…

- "Eu, daca as fi presedinte, nu as revoca-o (pe Laura Codruta Kovesi, n.r.). In primul rand, din cauza urletului public. Cand vezi toti propagandistii ca tipa sa plece Kovesi...", a declarat Traian Basescu duminica, la Romania TV. El a adaugat ca nu ar revoca-o pe Kovesi, ci ar lasa-o sa isi…

- Deputatul liberal Ovidiu Raețchi a anunțat ca propune Președinției, Guvernului și partidelor politice “Pactul pentru Carte” – un pachet legislativ care iși propune sa contribuie la dublarea piaței de carte din Romania, in condițiile in care ne aflam pe ultimul loc in Uniunea Europeana in acest domeniu:“La…

- Membrii Comisiei de control al SRI au ajuns - dupa audierea lui Coldea - la concluzia ca au nevoie de o documentare serioasa despre locul și rolul serviciilor secrete in societate. Așa ca vor pleca intr-un turneu de documentare in Germania, Anglia, Italia și Statele Unite, pentru a discuta cu responsabilii…

- Proiectul a fost astazi adoptat de Camera Deputaților, in calitate de for decizional al Parlamentului, și urmeaza sa fie promulgat de președintele Iohannis. Romania trebuia ca pana la 27 noiembrie 2016 sa implementeze Directiva (UE) 2015/720 a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie…

- Romania a inregistrat in anul 2017 o creștere economica record, care s-a bazat, insa, cu precadere pe consum. Contribuția investițiilor a devenit pozitiva, insa factorul investițional este inca redus, ceea ce ar putea afecta creșterea sustenabila pe termen mediu și lung. Contextul macroeconomic actual…

- 'In perioada urmatoare, vom supune dezbaterii publice proiectul de viziune pentru o Romanie moderna si europeana, elaborat in cadrul Comisiei prezidentiale pentru Proiectul de Tara. Tocmai pentru ca antreprenoriatul este factorul cheie al dezvoltarii iar antreprenoriatul feminin este indiciul modernitatii…

- Nu mai exista indoiala asupra faptului ca șemineele pe lemne au fost la mare cautare in anul 2017, și venim cu acesta informație in urma statisticilor primite de la marele magazin online de șeminee, și anume PEFOC.ro. Construcția unui șemineu este o sarcina delicata și trebuie facuta doar de catre un…

- Mircea Purcaru, vicepresedinte ALDE Arad, este de parere ca prestatia PNL pe scena politica este din ce in ce mai „derutanta”, iar oamenii nu mai inteleg ce doreste, de fapt, acest partid. „Un vicepresedinte al PNL tuna si fulgera impotriva coalitiei de guvernare PSD-ALDE, pentru ca nu si-a respectat…

- Premierul Viorica Dancila spune ca in vizita sa la Bruxelles a fost asigurata de catre presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, ca pana la 1 ianuarie 2019, cand va prelua presedintia Consiliului Europene, Romania va fi membru al spatiului Schengen si nu se va mai afla sub MCV. Ea a declarat,…

- Senatorul PNL Florin Citu, a declarat vineri ca, in urma deciziei ministrului Justitiei de a cere revocarea procurorului-sef al DNA, lipeseste „un personaj din peisaj” in aceasta discutie, referindu-se la presedintele PSD, Liviu Dragnea, si face, ironic, un anunt public pentru gasirea acestuia.Citește…

- Intalnire importanta a premierului Dancila cu seful Comisiei Europene Viorica Dancila Întâlnire importanta, astazi, la Bruxelles, a prim-ministrului Viorica Dancila cu seful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, în prima vizita pe care noul premier de la Bucuresti o face în…

- Plin scandal in peisajul justitiei din Romania! S-a redeschis Cutia Pandorei – acuzatiile impotriva DNA, in frunte cu sefa anticoruptie, dupa ce Vlad Cosma a aratat cum procurorii DNA Sava si Negulescu schimbau declaratiile primite de la diferiti martori si antedateaza denunturi si acte din dosar. Au…

- Doi romani care canta pentru a-și caștiga traiul la metroul din Paris au decis sa participe anul acesta la Romanii au talent sezonul 8 care a debutat vineri seara. Maya și Mario Preda au reușit sa treaca in etapa viitoare a showului de divertisment de la Pro TV. Maya și Mario, parinții a doi copii,…

- Numarul persoanelor fizice cu restante mai mari de 30 de zile la banci si institutii financiare nebancare a scazut cu 1,17% in decembrie, comparativ cu luna precedenta, ajungand la 658.556, reiese din cele mai recente date ale Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Aceste persoane aveau restante…

- Dan Barna, presedintele USR, reactioneaza la conferinta de presa sustinuta miercuri seara de Laura Codruta Kovesi. Liderul USR este de parere ca sefa DNA a fost foarte convingatoare si se declara increzator ca presedintele Iohannis va refuza o eventuala propunere de revocare."(Conferinta)…

- Romania a exportat, in primele 10 luni din 2017, bauturi si tutun brut si prelucrat in valoare de 720,9 milioane euro, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Exporturile de bauturi au totalizat, in perioada mentionata, 110,1 milioane euro (plus 14,1%), iar cele de tutun brut…

- "Partidul Social Democrat este singurul partid din Romania care are o structura responsabila de componenta europeana. Cei peste 10.000 de membri ai PES activists Romania și-au fixat doua obiective centrale in perioada urmatoare: informarea cetațenilor despre Președinția Romaniei la Consiliului Uniunii…

- Deputatii au adoptat, marți, cu 264 de voturi si o abtinere, proiectul de lege privind combaterea ambroziei, planta cea mai alergena din Romania. Proiectul a fost initiat de un grup de parlamentari PNL, și urmeaza sa mearga la promulgare, la președintele Iohannis. Potrivit proiectului, proprietari ide…

- Președintele Consiliului Județean Ilfov, Marian Petrache, a scapat de dosarul deschis de DNA doar in baza unui denunț formulat de fostul primar din Jilava, Adrian Mladin. Potrivit unui raspuns al DNA pentru Sursa Zilei, procurorii au clasat dosarul la data de 9 ianuarie, dupa aproape un an de la…

- Romania consuma de trei ori mai multe resurse materiale fata de media europeana, pentru a obtine un euro PIB, a declarat, joi, Cristian Parvan, presedintele Patronatului Investitorilor Autohtoni - PIAROM, la dezbaterea cu tema "De ce pierde Romania din competitivitate? Provocari si solutii".

- Cercetarile se desfasoara pe raza a zece judete, precum si a Capitalei. In vizor sunt trei firme care au distribuit in Romania produse contrafacute ale unor marci de prestigiu din industria modei si industria cosmeticelor.

- "Nu am participat la aceasta discutie si nu stiu nimic despre ea", a declarat Tariceanu, miercuri seara, la Romania TV, intrebat despre discutia pe care Iohannis si Dragnea au avut la Cotroceni dupa ceremonia de depunere a juramantului de catre membrii noului guvern. De asemenea, intrebat in ce relatie…

- SIAB 2018. Dupa 11 ani de pauza, va fi organizata o noua ediție a Salonului Internațional de Automobile București, au anunțat Camera de Comerț și Industrie a României și Asociația Producatorilor și Importatorilor de Autovehicule.

- Numarul de autovehicule noi vandute in Romania, in 2017, a crescut cu 10,2% fata de anul anterior, pana la 156.527 de unitati, conform datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), prezentate, marti, in cadrul conferintei de presa dedicata Salonului International de Automobile…

- Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), Romexpo si Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA) organizeaza, marti, conferinta de presa dedicata Salonului International de Automobile Bucuresti (SIAB) - 2018. Potrivit organizatorilor, in cadrul evenimentului…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca va merge in fața unei comisii parlamentare, daca va fi invitat și acolo va incepe sa vorbeasca despre lucrurile subterane care se petrec in Romania. Fara sa vina cu alte completari, Dragnea a intrebat: ”Credeți ca președintele Iohannis este protejat? Nici…

- "In cadrul UE, suntem un participant activ la procesul de consolidare a proiectului european. Viziunea pe care o sustin este sincera si constructiva, favorabila unei integrari mai profunde. Ca stat cu o natiune pro-europeana, fara partide parlamentare eurosceptice, avem legitimitatea sa participam…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, in cadrul intalnirii anuale cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti, ca Romania, ca stat cu o natiune pro-europeana, fara partide parlamentare eurosceptice, are legitimitatea sa participe alaturi de nucleul dur al Uniunii la consolidarea…

- Peste 10.000 de romani protesteaza fata de modificarea legilor justitiei la Bucuresti si in intreaga tara, scrie agentia Associated Press (AP), preluata de mai multe publicatii din strainatate. AP – a carei estimare este cu mult sub cea a presei din Romania – noteaza ca protestatarii stransi la Bucuresti…

- Omul de afaceri romano-american George Mioc lanseaza un apel la protest, invocand nevoia ca „strada” sa salveze onoare Romaniei, in ciuda „tradarii președintelui Iohannis” și a „lașitații opoziției”.„Dragi prieteni, Știu ca mulți sunt dezamagiți de tradarea președintelui Iohannis și…

- Comisia Europeana (CE) a adoptat, marti, prima strategie la nivel european privind materialele plastice, iar Romania urmeaza sa interzica, din vara acestui an, pungile din plastic subtire si foarte subtire cu maner. În urma deciziei de marţi, toate ambalajele din plastic de pe piaţa…

- Festele purismului Cotitura din 1989 a oferit Romaniei, dupa decenii de civism atrofiat și moravuri pervertite, șansa revenirii la moralitate. Cum se sta astazi? Destui sunt cei care se considera în ordine. Ba chiar se flateaza cât de „ajunși" sunt, ei și cei apropiați. Numai…

- Bucuresti, 14 ian /Agerpres/ - Romania a importat din tarile intra si extracomunitare peste 56.021 tone de pesti, crustacee si moluste in primele noua luni din 2017, in crestere cu 5,4% fata de aceeasi perioada din 2016, in timp ce exporturile au fost de aproape 20 de ori mai mici in perioada analizata,…

- România a exportat 8.715 tone de oua în primele noua luni din 2017, în crestere cu 29% fata de de perioada similara din 2016, iar încasarile au urcat cu 53% pâna la 9,555 milioane de euro, conform datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) furnizate…

- Afacerile din industria auto romaneasca, incluzand aici atat producția de mașini cat și pe cea de componente, au urcat la circa 23,5 miliarde de euro. Cel puțin acestea sunt estimarile Asociației Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM).

- Datorita generatiei tinere care este familiarizata si deschisa spre fintech, scena tehnologiei financiare (fintech) din Romania are premise bune de dezvoltare, chiar daca momentan este in faza incipient. Este doar o chestiune de timp inainte ca ea sa devina o norma, se arata intr-o analiza a Saxo Bank.

- Romania a ajuns, in premiera istorica, sa fie importator net de lemn, dupa ce anul 2017 a adus schimbari legislative importante și creșterile agresive ale prețurilor lemnului care au zguduit sectorul forestier. Daca pentru Regia Naționala a Padurilor aceasta este o veste buna, producatorii de mobila…

- Sara Montiel Sara Montiel a fost considerata una dintre cele mai frumoase actrite de origine spaniola si a jucat in peste 55 de productii cinematografice. A fost marea dragoste a starului Ion Dichiseanu. Actrița spaniola a incetat din viața in aprilie 2013 . Numele sau real a fost Maria Antonia Alejandra…

- Comisia Nationala de Prognoza estimeaza pentru 2018 o crestere economica de 5,5%, Produsul Intern Brut urmand sa ajunga la 907,9 miliarde lei. Conform ultimei prognoze elaborate de CNP, în 2018, PIB-ul per capita va fi de 46.617 lei. Consumul final va înregistra anul viitor o creştere…

- Jurnalistul Liviu Mihaiu, fondator și realizator Radio Guerilla, a vorbit despre pericolul ca Romania sa intre sub autoritarism, așa cum s-a intamplat in 1938 cand Regele Carol al II-lea a instaurat dictatura regala dupa o criza politica. Liviu Mihaiu considera ca Romania nu se afla in fața unui…

- Conform presei straine, Romania calca pe urmele Poloniei si Ungariei in aplicarea unor modificari la Legile Justitiei care nu tin cont de criticile venite din toate directiile. Intr-un articol publicat de Deutsche Welle, este remarcata lipsa de reactie a institutiilor europene la adresa Romaniei,…