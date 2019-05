Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, un mesaj catre romani in care ii indeamna sa voteze pentru "o justitie dreapta" si "o buna guvernare". "Acum, duminica, pe 26 mai, avem alegeri. Impreuna cu alegerile europarlamentare, am convocat un referendum. Am convocat un referendum…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis vineri un mesaj cu ocazia alegerilor europarlamentare si a referendumului national care vor avea loc duminica, 26 mai. Seful statului i-a indemnat pe oameni sa iasa la vot pentru o Romanie „prospera si sigura”.

- "Daca de la Bruxelles vin tot felul de atentionari, avertismente, nu se adreseaza romanilor, ci PSD-ului care, de cand a venit la guvernare, calca statul de drept si justitia in picioare, pentru a-si rezolva problemele din justitie. PSD calca in picioare aceste valori europene, iar pana cand va fi…

- Campania electorala pentru alegerile europarlamentare a fost una atipica. In plina campanie electorala, si cei care s-au declarat si se declara prin deciziile luate anti Uniunea Europeana au devenit patrioti si europeni. Uitand ca Uniunea Europeana nu ne-a inglobat cu forta in structurile sale, nu ne-a…

Președintele Romaniei, Klaus Iohannis a anuntat, in urma cu puțin timp, ca va convoca un referendum pe probleme din justitie in data de 26 mai, odata cu alegerile europarlamentare.