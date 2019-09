Stiri pe aceeasi tema

- Președintele va participa la ceremonia de deschidere a anului universitar la UBB „Babeș-Bolyai” și va vizita Centrul de Cercetari pentru Medicina Avansata MedFuture al UMF „Iuliu Hațieganu”. Presedintele Klaus Iohannis participa, astazi, la ceremonia de deschidere a anului universitar 2019-2020, la…

- Presedintele Klaus Iohannis participa astazi la mai multe evenimente legate de inceperea anului universitar. De la 10.00, va participa la ceremonia de deschidere a anului universitar la Universitatea „Babes-Bolyai”, apoi va vizita Centrul de Cercetari pentru Medicina Avansata, iar de la 14.00, va decora…

- Președintele Klaus Iohannis va participa luni, 30 septembrie, la ceremonia de deschidere a anului universitar 2019-2020, la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (UBB). Evenimentul, care va avea loc in Aula Magna, marcheaza un secol de la constituirea UBB ca universitate romaneasca și consfințește…

- Președintele Klaus Iohannis va fi prezent, luni, de la ora 10.00, la ceremonia de deschidere a anului universitar 2019-2020, la la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (UBB). Șeful statului va participa și la Adunarea Regionala a organizațiilor PNL Nord-Vest, tot la Cluj.In cadrul…

- FOTO – Arhiva Presedintele Klaus Iohannis va fi prezent, luni, de la ora 10.00, la ceremonia de deschidere a anului universitar 2019-2020, la Universitatea „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca (UBB). Seful statului va decora mai multe universitati cu Ordinul „Meritul pentru Invatamant” in grad de Mare Ofiter.…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, luni, la ceremonia de deschidere a anului universitar 2019 - 2020, la Universitatea 'Babes-Bolyai' din Cluj-Napoca. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, evenimentul, care va avea loc in Aula Magna a UBB si la care seful…

- Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara (USAMV) din Cluj-Napoca pune la dispoziția studenților, in anul universitar 2019-2020, un numar de 1.400 de locuri de cazare in caminele proprii. USAMV Cluj-Napoca dispune de cinci camine, iar tarifele de cazare pentru anul universitar 2019-2020…

- Academia de Studii Economice din Bucuresti a urcat in editia 2020 a prestigiosului Times Higher Education World University Ranking, clasandu-se pe locul 801-1000 in lume, categorie in care se afla si Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca. In acelasi clasament sunt prezente pe locul…