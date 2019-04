„De Ziua etniei romilor transmit salutul meu membrilor comunitatii roma din tara noastra. Reinnoiesc cu acest prilej angajamentul meu in favoarea valorificarii diversitatii noastre culturale, ca si hotararea mea, in calitate de Presedinte, de a veghea la protejarea drepturilor cetatenilor apartinand tuturor minoritatilor etnice. Ziua etniei romilor din tara noastra, care se marcheaza odata cu Ziua Internationala a Romilor, este un bun prilej pentru a condamna ferm, o data in plus, manifestarile rasiste si de marginalizare a cetatenilor care apartin acestei etnii”, a transmis Iohannis.