Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca va atrage atentia viitorului Executiv sa nu pericliteze sustenabilitatea fiscala prin "politici imprudente si masuri hazardate" si a anuntat ca in acest sens va avea discutii cu Guvernul si va solicita consultari cu cei

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, joi seara, un avertisment catre noul Guvern condus de Viorica Dancila. Șeful statului a aratat intr-un discurs susținut in fața oamenilor de afaceri din Germania ca viitorul Guvern trebuie sa ințeleaga cat de important este sa nu pericliteze, prin politici imprudente…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca va atrage atentia viitorului Executiv sa nu pericliteze sustenabilitatea fiscala prin "politici imprudente si masuri hazardate" si a anuntat ca in acest sens va avea discutii cu Guvernul si ca solicita consultari cu cei responsabili in sfera politicilor…

- Președintele Klaus Iohannis a participat la Sfanta Liturghie oficiata in Catedrala Patriarhala, a depus o coroana de flori la statuia Domnitorului Alexandru Ioan Cuza și a susținut un discurs in Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, intrebat despre posibilitatea ca din viitorul Guvern sa faca parte persoane cercetate penal, ca aceste persoane nu au ce cauta in fruntea statului, adaugand ca ar colabora greu cu astfel de ministri. „Eu cred ca voi fi informat si oficial…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca nu îi este teama de suspendare. "Nu mi-a fost si nu mi-e teama de suspendare. Nu exista niciun motiv pentru o suspendare. Încet, dar sigur trebuie eliminat acest lucru din discutia publica", a adaugat seful statului,…

- Sociologul Marius Pieleanu a declarat, duminica seara, la Antena 3, ca este posibil ca CEx de luni, sa fie amanat. "Listele nu au fost finalizate, a fost o procedura interna mai mult decat democrata de data aceasta. In ordinea caștigarii alegerilor din 2016, județele au venit și au propus…

- Presedintele Klaus Iohannis a acceptat propunerea celor de la PSD si ALDE si a decis sa o accepte pe Viorica Dancila pentru functia de premier. Liviu Dragnea i-a multuit lui IOhannis pentru aceasta decizie si a anuntat cand va avea loc votul de investitura al noului Executiv.Citeste si: Cristian…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca a desemnat-o pe Viorica Dancila, propusa de PSD, pentru functia de prim-ministru. „Cantarind toate argumentele, tinand cont de situatia concreta din Parlament, am...

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, miercuri, consultari cu partidele parlamentare pentru desemnarea noului premier, seful statului spunand ca doreste o procedura rapida pentru instalarea unui nou guvern. Primii care au venit la Palatul Cotroceni au fost cei de la PSD si ALDE.

- Presedintele Klaus Iohannis a avut consultari cu partidele parlamentare pentru desemnarea noului premier, seful statului spunand ca doreste o procedura rapida pentru instalarea unui nou guvern. Primii care au venit la Palatul Cotroceni au fost cei de la PSD si ALDE.

- Presedintele Klaus Iohannis are, miercuri, consultari cu partidele parlamentare pentru desemnarea noului premier, seful statului spunand ca doreste o procedura rapida pentru instalarea unui nou guvern. Primii care au venit la Palatul Cotroceni au fost cei de la PSD si ALDE.

- Dan Barna a declarat, inaintea sedintei Biroului National al USR, ca partidul sau ”va sustine orice varianta care exclude PSD de la guvernare”.”Orice varianta pe care presedintele Iohannis o va gasi pentru a duce PSD in opozitie va fi sustinuta de USR, inclusiv cu membri intr-un guvern.…

- Președintele Klaus Iohannis a avut o scurta intervenție televizata, marți, la orele 12,30, de la Cotroceni, in care și-a exprimat nemulțumirea legata de instabilitatea politica pornita din nou din interiorul PSD. Trebuie evitate consecințele negative in plan economic, ca atare președintele promite…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca i-a acceptat demisia premierului Mihai Tudose si va convoca pentru miercuri consultari cu partidele politice pentru formarea noului Guvern. "Premierul Tudose mi-a inaintat demisia si am acceptat-o", a declarat Iohannis, la Palatul Cotroceni.…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca l-a desemnat pe Mihai Fifor ca premier interimar, ca a convocat pentru maine The post Iohannis: L-am desemnat pe Fifor premier interimar. Convoc consultari maine cu partidele. Vreau procedura rapida pentru un nou guvern appeared first on replicahd.ro…

- Scenariile politice, dupa demisia lui Tudose. In acest moment, PSD urmeaza sa iși stabileasca urmatoarea propunere de premier , a treia, dupa Sorin Grindeanu și Mihai Tudose, iar președintele Klaus Iohannis este așteptat sa anunțe daca accepta aceasta propunere sau va numi un alt premier, Constituția…

- Presedintele Klaus Iohannis si ministrul Culturii, Lucian Romascanu, au avut luni un scurt dialog la Palatul Cotroceni. „Domnule ministru, mai vedem”, a spus presedintele Iohannis la finalul concertului sustinut de Corul National de Camera „Madrigal - Marin Constantin”…

- O delegatie a Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) se va deplasa, de urgenta, la Sevilla, pentru a analiza cazul comunitatii romanesti din localitatea spaniola Pedrera, afectata, recent, de proteste, in urma unui accident, informeaza un comunicat al MRP transmis redacției STIRIPESURSE.RO."In…

- Mariana Gheorghe va pleca de la sefia OMV Petrom, la mai bine de zece ani de la preluarea conducerii. Locul actualului CEO al celei mai mari companii petroliere din Romania si din sud-estul Europei va fi luat de Christina Verchere, care a fost presedinte al British Petroleum pentru Asia-Pacific,…

- Guvernul a hotarat printr-o ordonanta de urgenta ca pensiile speciale pot fi cumulate cu pensiile publice. Actul normativ elimina, din lege, interdictia introdusa tot de Executiv, cu doar doua saptamani...

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, 5 ianuarie, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, prin care se infiinteaza Avocatul Copilului, care se va ocupa exclusiv de protectia drepturilor copilului. „Domeniul…

- Guvernul a stabilit, pentru anul 2018, un contingent de 7.000 de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania, in baza avizelor de angajare/detasare, potrivit unei Hotarari adoptate in sedinta de Guvern din 28 decembrie a.c. Documentul aprobat de Executiv prevede suplimentarea cu…

- Guvernul a stabilit, pentru anul 2018, un contingent de 7.000 de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania, in baza avizelor de angajare/detașare, potrivit unei Hotarari adoptate in ședința de astazi.Documentul aprobat de Executiv prevede suplimentarea cu 1.500 de locuri…

- Guvernul a stabilit, pentru anul 2018, un contingent de 7.000 de lucraatori straini nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania, in baza avizelor de angajare/detasare, potrivit unei Hotarari adoptate in sedinta de joi. Documentul aprobat de Executiv prevede suplimentarea cu 1.500 de locuri…

- MESAJ DE CRACIUN. "De Craciun gandul ne poarta catre casa indiferent cat de departe am fi. Acasa este locul special unde ne regasim alaturi de familie, de cei dragi care aduc implinire si liniste in vietile noastre", a transmis presedintele Klaus Iohannis. Presedintele Klaus Iohannis a ales…

- Președintele Klaus Iohannis transmite joi, pe Facebook, un mesaj cu ocazia implinirii a 28 de ani de la Revolutia din 1989.„La 28 de ani de la Revolutia Romana, gandul meu se indreapta catre romanii care s-au opus in strada dictaturii și au luptat pentru libertate si democratie. Ei sunt eroii…

- Liderul PDM, Vlad Plahotniuc, a anuntat marti, 19 decembrie, despre initierea remanierilor in Guvernul de la Chisinau. Democratul a precizat ca se doreste formarea unei echipe de tehnocrati in Executiv. Potrivit presedintelui PDM, sapte nume noi se vor regasi in Cabinetul de Ministri, printre cele mai…

- Asociatia Municipiilor din Romania (AMR) anunta ca, avand in vedere prevederile proiectului de Lege a bugetului de stat pentru anul 2018, municipiile din Romania inregistreaza pierderi de venituri substantiale. Potrivit unui comunicat al AMR, o cauza a pierderii de venituri este reducerea cotei impozitului…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut un discurs in cadrul Ședinței solemne comune a Parlamentului dedicate omagierii personalitații Majestații Sale Regele Mihai I. Președintele a reamintit de momentul in care regele Mihai nu a fost lasat sa intre in Romania.”Onoram astazi, cu profund respect,…

- Intr-o lipsa totala de transparenta, Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta al Ministerului Dezvoltarii care prevede ca, timp de 4 ani, incepand din 2018, statul nu va mai subventiona lucrarile gratuite de cadastrare. Proiectul, prezentat de “Adevarul” inca de acum doua saptamani, arata ca subventiile…

- Guvernul a decis sa nu acorde nici anul viitor tichete cadou si indemnizatii de vacanta, iar angajarile in administratia publica vor fi permise doar cu regula "1 la 2", in scopul mentinerii in anul 2018 a tintei de deficit bugetar sub 3% din Produsul Intern Brut (PIB), potrivit masurilor adoptate miercuri…

- Guvernul ar putea decreta trei zile de doliu național; Se așteapta decizia Casei Regale privind ziua inmormantarii, au declarat pentru Libertatea surse oficiale. O decizie ar urma sa fie luata in ședința de Guvern de miercuri. Regele Mihai a murit astazi, 5 decembrie, la varsta de 96 de ani. Regele…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis sambata un mesaj de condoleanțe președintelui Republicii Arabe Egipt, Abdel Fattah el-Sisi, in urma atacului terorist comis asupra unei moschei in nordul peninsulei Sinai, Egipt.„Condamn cu fermitate atentatul sangeros care a avut loc in Egipt, la 24 noiembrie,…

- MAE isi exprima "intreaga solidaritate fata de autoritatile si poporul egiptean, precum si sprijinul in lupta impotriva terorismului sub toate formele sale de manifestare". "In acest moment de grea incercare, gandul nostru se indreapta cu deplina compasiune catre victimele numeroase ale…

- Guvernul condus de Mihai Tudose se afla, joi, in fața primei motiuni de cenzura depusa de Opoziție in Parlament. Intitulata „PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma”, moțiunea a fost depusa ca reacție la masurile de reforma fiscala adoptate de Executiv, recent. Dezbaterile incep la ora 11.00 și…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca este ingrijorat cu privire la Legile Justiției, deoarece exista un "dialog al surzilor" intre cei care promoveaza schimbarile legislației specifice și sistemul judiciar. "Este foarte bine ca se lucreaza la Parlament…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Președintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca o creștere economica preponderent bazata pe consum nu este sustenabila, adaugand ca Guvernul nu și-a facut treaba in ceea ce privește incurajarea investițiilor publice. "Știți…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Președintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca o creștere economica preponderent bazata pe consum nu este sustenabila, adaugand ca Guvernul nu și-a facut treaba in ceea ce privește incurajarea investițiilor publice. "Știți…

- Președintele Klaus Iohannis a apreciat, miercuri, ca raportul Comisiei Europene privind Mecanismul de cooperare și verificare in domeniul justiției și luptei impotriva corupției (MCV) „reprezinta un serios semnal de alarma de care coaliția de guvernare trebuie sa țina cont". De cealalta parte, ministrul…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, intr-un mesaj prilejuit de gala ”Topul National al Firmelor”, ca este ”o mare nedreptate” faptul ca eforturile oamenilor de afaceri sunt anulate prin politici fiscale neinspirate, facand trimitere la modificarile Codului Fiscal decise de Guvern. “Consider ca este…

- Iohannis le plange de mila oamenilor de afaceri Președintele Klaus Iohannis a transmis, joi, un mesaj cu ocazia celei de-a XXIV-a ediții a Galei 'Topul Național al Firmelor' de la Romexpo, in care susține ca este o mare nedreptate faptul ca eforturile oamenilor de afaceri sunt anulate de politici fiscale…

- Iohannis, mesaj tranșant pentru primarii de municipii din Romania. ”A venit momentul in care nu trebuie sa mai cautam responsabili pentru eșecul multor proiecte”, a spus șeful statului, aratand ca ”administrația publica are nevoie de o schimbare consistenta de paradigma, bazata pe o viziune pe termen…

- Guvernul a decis sa nu mai organizeze luni, 6 noiembrie, sedinta pentru adoptarea modificarilor la Codul Fiscal, programata initial pentru vineri. Sedinta va fi tinuta "la o data ulterioara", au precizat surse din Executiv pentru STIRIPESURSE.RO, fara sa fie precizata data.

- Ieri, presedintele Klaus Iohannis a atacat masurile fiscale anuntate de coalitia de guvernare, spunand ca aceasta se comporta ca omul care castiga tot mai mult, dar se imprumuta tot mai mult de la banci. „Acum cateva luni, cand am investit acest guvern, am avut o solicitare simpla si clara. I-am rugat…

- Președintele Iohannis, un nou atac la Guvern Presedintele Klaus Iohannis a atacat joi masurile fiscale anuntate de coalitia de guvernare, spunand ca aceasta se comporta ca omul care castiga tot mai mult, dar se imprumuta tot mai mult de la banci. "Acum câteva luni, când am investit…

- Președintele Klaus Iohannis a criticat joi Guvernul, susținand ca acesta se comporta "aidoma unui om care caștiga tot mai mult, dar se imprumuta tot mai mult", catalogand acest comportament drept contraproductiv. "Acum câteva luni de zile, când am învestit…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj transant cu privire la scandalul iscat in jurul Inspectiei Judiciare. Seful statului spune ca desi legiferarea nu se regaseste intre prerogativele functiei sale, sustine cu tarie ca institutia sa ramana sub controlul CSM. "Nu este treaba presedintelui…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca, deși în România s-au facut progrese importante în ceea ce privește egalitatea de gen, este nevoie ca ritmul de recuperare a decalajelor sa fie accelerat.

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a transmis duminica un mesaj drastic, afirmand ca nimeni nu va recunoaste independenta Cataloniei, adaugand totodata ca Guvernul spaniol actioneaza in mod corect pentru a restaura ordinea constitutionala in...