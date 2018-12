Iohannis, mesaj de Craciun: Sa avem grija unii de altii si cu totii de tara noastra

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, luni, un mesaj cu prilejul Craciunului: “Nașterea Domnului este o sarbatoare a miracolului vieții și o celebrare a bunatații, a compasiunii și a generozitații. Avem nevoie sa ne reconectam la aceste valori, care ne aduc mai aproape și ne fac mai solidari și mai…

- Presedintele Klaus Iohannis a criticat in termeni foarte duri ordonanta de urgenta anuntata de ministrul de Finante, care va cuprinde zeci de masuri fiscal-bugetare si in domeniul investitiilor publice pentru anul 2019, si a cerut guvernului sa nu o adopte in aceasta forma. Seful statului…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut miercuri o declaratie de presa, dupa sedinta CSAT, in care s-a aratat ingrijorat de noile taxe anuntate de ministrul de Finante. Seful statului a avertizat ca viata romanilor va deveni mult mai scumpa, pentru ca taxele pe care vrea Guvernul sa le adopte vor produce…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca eventuala adoptare a unei ordonante de urgenta pentru amnistie si gratiere "ar fi o catastrofa, ar declansa o criza politica fara precedent in Romania" si a facut apel la "politicienii lucizi din PSD" sa impiedice adoptarea unui astfel de act normativ.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca Romania este pregatita pentru "orice scenariu, pentru orice masura" in cazul conflictului ruso-ucrainean, insa a aratat ca partile implicate trebuie sa trateze situatia cu calm. "Noi suntem pregatiti pentru orice scenariu, pentru orice masura,…

- Presedintele Klaus Iohannis a votat, duminica seara, la referendumul pentru redefinirea casatoriei in Constitutie. Seful statului a venit la scoala generala nr.4 din Sibiu, in jurul orelor 19.30, singur, fara sotia sa, Carmen Iohannis. Presedintele nu a vrut sa faca nicio declaratie,…