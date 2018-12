Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis luni un mesaj romanilor cu ocazia Craciunului, afirmand ca nasterea Domnului reprezinta o sarbatoare a miracolului vietii si o celebrare a bunatatii, a compasiunii si a generozitatii. ''Nasterea Domnului este o sarbatoare a miracolului vietii si o celebrare…

- PSD pare sa termine anul en-fanfare. La Curtea Constituționala a caștigat toate marile batalii cu Opoziția și Președintele Klaus Iohannis, moțiunile de cenzura inițiate de Opoziție au cazut rand pe rand, iar masurile luate de Guvernul Dancila deși sunt dur criticate par ca nu pot fi oprite. In mare…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, duminica, un mesaj, cu ocazia Zilei Internationale Anticoruptie, precizand ca sustine lupta anticoruptie si pe magistrati care poarta aceasta batalie cu coruptia, "o boala care macina democratia si tine captivi milioane de oameni in saracie".

- Dupa minivacanta de 30 noiembrie, de Sfantul Andrei, si 1 Decembrie, Ziua Nationala, alte doua zile libere ar putea fi declarate in preajma Craciunului si a Revelionului, in plus fata de cele de sarbatoare nationala, informeaza Mediafax.Hotararea ar urma sa fie discutata in Guvern. Cutuma…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, duminica, un mesaj cu prilejul sarbatorii Hanuka, textul fiind prezentat de consilierul prezidential Sergiu Nistor la Tempul Coral din Bucuresti. "Cu prilejul Sarbatorii Hanuka, doresc sa adresez salutul meu calduros, insotit de sincere urari de…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, sambata, un mesaj de Ziua Naționala, susținand ca romanii au "o șansa uriașa pentru urmatorii 100 de ani: sa dovedim ca ducem mai departe visul de libertate și democrație al inaintașilor".

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis, in urma cu scurt timp, un mesaj de condoleanțe pentru familia militarului mort la repetițiile pentru parada militara de la Alba Iulia."Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a aflat cu tristețe despre tragicul incident care a avut loc…

- Presedintele Klaus Iohannis a reactionat marti, referindu-se la acuzatiile lansate la adresa sa de Liviu Dragnea care a adus ieri doua valize in Parlament, ca "acest infractor, Dragnea, care s-a cocotat in fruntea statului, progreseaza...