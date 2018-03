Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin sase persoane si-au pierdut viata si alte cateva au fost grav ranite intr-o explozie produsa joi dimineata intr-o uzina chimica din orasul Kralupy-nad-Vltavou, la 30 de kilometri nord de Praga, relateaza AFP. ‘Am primit informatii despre sase persoane care si-au pierdut viata si altele au…

- Presedintele Klaus Iohannis participa joi si vineri la lucrarile Consiliului European, unde va sublinia importanta acordata la nivel european procesului de consolidare a dimensiunii sociale a Europei si se va pronunta in favoarea cresterii transparentei fiscale si combaterii fraudei si evaziunii…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, i-a primit joi, 15 martie a.c., la Palatul Cotroceni, pe Ahmed Abdullah Bin Saeed Al Matrooshi, ambasadorul agreat al Emiratelor Arabe Unite in Romania, Thanglura Darlong, ambasadorul agreat al Republicii India in Romania, și pe Virginia Hesse, ambasador agreat…

- Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va participa joi, 15 martie a.c., la dezbaterea 'Romania la Centenar', organizata de catre Administratia Prezidentiala si gazduita la Palatul Cotroceni. La eveniment au fost invitati initiatori ai unor importante proiecte si manifestari dedicate Centenarului,…

- La eveniment au fost invitați inițiatori ai unor importante proiecte si manifestari dedicate Centenarului, personalitați provenind din mediul academic și cultural, din administratia publica locala și societatea civila. La inceputul anului dedicat aniversarii Marii Uniri, Președintele Romaniei…

- Frans Timmermans s-a intalnit cu Klaus Iohannis. Principalul subiect abordat in cadrul intalnirii dintre cei doi a fost legate de legile justiției. Șeful statului i-a spus prim-vicepreședintelui Comisiei Europene ca eficiența DNA este de necontestat. „Presedintele Romaniei a subliniat ca ramane puternic…

- Intalnire de grad zero astazi, la Cotroceni! Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut o discutie cu Prim-vicepreședintele Comisiei Europene,Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale.Citeste…

- Principalul subiect abordat in cadrul intalnirii a fost cel referitor la modificarea legilor justitiei din Romania si continuarea luptei anticoruptie. Presedintele Romaniei a subliniat ca ramane puternic angajat in respectarea statului de drept, in garantarea independentei sistemului judiciar…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa la la sedinta de prezentare a raportului privind activitatea DNA pe anul 2017, a anuntat, luni seara, Administratia Prezidentiala. Raportul de activitate al DNA va fi prezentat de procurorul sef Laura Codruta Kovesi, de la ora 11.00, iar evenimentul va avea loc…

- In cea mai recenta inregistrare facuta publica de la tragedia din orașul britanic Leicester apare momentul deflagrației. In imaginile surprinse de o camera de supraveghere din apropiere se observa cum in urma exploziei violente, mult moloz, fum și foc ajuns pe strada pe care in acel moment treceau trei…

- Președintele Klaus Iohannis i-a transmis, duminica dimineața, un mesaj de felicitare Adinei Pintilie, regizoarea care a primit premiul Ursul de Aur pentru filmul "Nu ma atinge-ma/ Touch Me Not", la gala celei de-a 68-a editii a Festivalului de la Berlin, care a avut loc sambata seara.„Felicitari…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa vineri la reuniunea informala a Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles si care are pe agenda subiecte legate de negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual post 2020, precum si chestiuni legate de componenta Parlamentului European…

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat și pe Facebook, dupa ce ministrul Justiției a cerut revocarea procurorului-șef al DNA. „Mi-am exprimat in repetate randuri opinia ca Direcția Naționala Anticorupție și conducerea DNA fac o treaba foarte buna, poziție pe care o mențin. „ „Astazi, am avut parte…

- Presedintele Klaus Iohannis a scris joi, pe pagina sa de Facebook, ca isi mentine opinia ca DNA si conducerea sa „fac o treaba foarte buna”, dupa ce ministrul Justitiei a cerut revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. „Astazi, am avut parte de o prezentare lipsita de claritate…

- Klaus Iohannis, la reuniunea Consiliului European din 23 februarie. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa vineri, 23 februarie, la reuniunea informala a Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles, in Belgia. Pe agenda dezbaterilor se vor afla subiecte legate de negocierile privind…

- Președintele Parlamentului, Andrian Candu, a adresat un mesaj de condoleanțe familiilor și prietenilor victimelor catastrofei aeriene care a avut loc ieri în regiunea Moscova. „Am aflat cu întristare vestea despre tragedia aviatica de lânga Moscova. Condoleanțe…

- Ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene Tudor Ulianovschi a adresat omologului sau rus Serghei Lavrov un mesaj de condoleante in legatura cu tragicul accident aviatic care a avut loc duminica in regiunea Moscovei, soldat cu multiple pierderi de vieti omenesti.

- Casa Alba a transmis, duminica, un mesaj de condoleante in urma accidentului aviatic de langa Moscova, in care si-au pierdut viata 71 de persoane, informeaza site-ul agentiei de stiri The Associated Press.

- Zeci de persoane au fost ranite, trei fiind in stare grava, in urma unei explozii produse miercuri dupa-amiaza intr-o uzina chimica situata la periferia orasului italian Milano, afirma surse citate de presa italiana.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca Guvernul Dancila preia ”din start si factura esecului celor doua guverne anterioare”, propuse tot de PSD-ALDE, afirmand ca membrii Cabinetului au obligatia sa depuna toate eforturile pentru ca lucrurile sa revina pe fagasul normal. ”Va incepeti,…

- K. Iohannis, mesaj de Ziua Comemorarii victimelor Holocaustului Memorialul Yad Vashem. Foto: Arhiva. România continua sa lupte împotriva oricarei forme de antisemitism, rasism, xenofobie si discriminare, sustine presedintele Klaus Iohannis într-un mesaj transmis cu ocazia Zilei…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, se va intalni, miercuri, 31 ianuarie, la Bruxelles, cu Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și cu Președintele Consiliului European, Donald Tusk. Președintele Klaus Iohannis se va intalnisi cu membrii Colegiului Comisiei. Cu acest prilej, vor…

- Ministerul Afacerilor Externe isi exprima profundul regret fata de trecerea la cele vesnice a unei personalitati de exceptie a Romaniei, istoricul, diplomatul si omul de cultura Neagu Djuvara."Licentiat in istorie la Sorbona in 1937, cu un doctorat in drept 1940 si un doctorat de stat sub conducerea…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca va atrage atentia viitorului Executiv sa nu pericliteze sustenabilitatea fiscala prin "politici imprudente si masuri hazardate" si a anuntat ca in acest sens va avea discutii cu Guvernul si ca solicita consultari cu cei responsabili in sfera politicilor...

- Premierul interimar Mihai Fifor a transmis un mesaj de condoleante dupa moartea senatorului Verestoacute;y Attila: "M a intristat vestea plecarii dintre noi a domnului Verestoacute;y Attila, unul dintre cei mai longevivi membri ai Parlamentului Romaniei. Pentru mine, domnul Verestoacute;y Attila va…

- Președintele Klaus Iohannis a participat miercuri la Sfanta Liturghie oficiata in Catedrala Patriarhala, a depus o coroana de flori la statuia Domnitorului Alexandru Ioan Cuza și a susținut un discurs in Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhie . „La Iași și la București, elitele politice…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat, marti, la intalnirea anuala cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti, ca este necesar ca Romania sa fie un stat performant cu o justitie independenta si eficienta.

- Mesaj clar din partea senatoarei PNL Timiș, Alina Gorghiu, legat de investirea in funcția de premier a Vioricai Dancila, propunerea PSD pentru funcția de prim-ministru. Fosta șefa a liberalilor a declarat astazi ca PNL va vota impotriva desemnarii Vioricai Dancila in funcția de premier. „Președintele…

- Comisarul european Corina Crețu saluta decizia președintelui Romaniei și are și un mesaj pentru noul prim-ministru al Romaniei. ”Salut decizia președintelui Klaus Iohannis de a o desemna pe doamna Viorica Dancila in funcția de prim-ministru al Romaniei. O felicit și ii doresc mult succes…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, in cadrul unei declaratii de presa, primul sau mesaj catre social democrati dupa scandalul care s-a lasat cu demisia premierului Mihai Tudose si a doua cadere a Guvernului."Premierul Tudose mi-a inaintat demisia si am acceptat-o. Aceasta situatie in…

- Mesajul presedintelui Iohannis la 450 de ani de la "Edictul de la Turda" Dieta de la Turda, institutie care adoptat Edictul promulgat de Principele Transilvaniei, Ioan Sigismund Zápolya. Foto: pictura de Aladár Körösfoi-Kriesch. Presedintele…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a primit marti, 09 ianuarie a.c., la Palatul Cotroceni, vizita delegatiei OMV Petrom, conduse de catre Directorul General al Grupului OMV AG, Rainer Seele, informeaza Administratia Prezidentiala. In cadrul intrevederii, conducerea OMV AG a prezentat strategia de…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a primit marti, 9 ianuarie a.c., la Palatul Cotroceni, vizita delegatiei OMV-Petrom, conduse de catre Directorul General al Grupului OMV AG, Rainer Seele. In cadrul intrevederii, conducerea OMV AG a prezentat strategia de dezvoltare a companiei, care include o…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat, vineri, ca persoanele condamnate penal sau aflate in curs de cercetare penala nu ar trebui sa ocupe functii de conducere in institutii ale statului, aluzie la faptul ca al doilea si al treilea om in stat, Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea, cu…

- NEWS ALERT Klaus Iohannis a promulgat bugetul pe 2018. "Sunt multe vulnerabilitati" Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri Legea bugetului de stat si Legea bugetului asigurarilor sociale de stat, atragand insa atentia ca exista multe vulnerabilitati, printre care incadrarea deficitului…

- Presedintele Camerei Deputatilor Liviu Dragnea a declarat, joi, referitor la scrisoarea ambasadelor pe tema modificarilor legilor justitiei, ca Parlamentul are dreptul sa legifereze, mentionand ca a discutat cu presedintele Senatului Calin Popescu-Tariceanu si ministrul de Externe Teodor Melescanu…

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene de la Chisinau s-a autosesizat privind explozia de miercuri, 27 decembrie, intr-un supermarket de pe bulevardul Kondratiev din Sankt-Petersburg, Federatia Rusa, soldata cu mai multi raniti. Potrivit institutiei, printre victime nu sunt si cetateni…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis duminica un mesaj video pe contul sau de Facebook, cu ocazia sarbatoririi Craciunului, in care ureaza romanilor „Craciun fericit“ si reaminteste ca nasterea Domnului este „un bun indemn la compasiune si solidaritate cu cei care au nevoie de sprijinul nostru“.

