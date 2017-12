Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, arata in mesajul transmis cu prilejul Anului Nou ca 2017 a fost un an al incercarilor, in care societatea romaneasca si-a demonstrat pe deplin maturitatea si atasamentul fata de valorile democratiei.

- Presedintele Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, i-a felicitat pe toti cetatenii Republicii Moldoa cu ocazia Anului Nou. Liderul PDM a menționat ca tot ceea ce a construit si proiectat in anul 2017 va aduce roade bune in anul ce urmeaza.

- Presedintele Klaus Iohannis va avea parte de multe provocari din partea oponentilor sai politici in viitorul an, iar seful PSD Liviu Dragnea va trebui sa-si negocieze functia de sef al social democratilor pe parcursul urmatoarelor 12 luni, afirma Cozmin Gusa. Consultantul politic mai sustine ca premierul…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, duminica, un mesaj cu prilejul Craciunului, precizand ca „cel mai frumos dar” care poate fi facut in aceasta perioada este aratarea aprecierii și recunoștinței fața de cei din jur. „De Craciun, gandul ne poarta catre casa, indiferent cat de departe am fi. Acasa…

- Romania sta pe un butoi de pulbere. Coalitia PSD-ALDE a modificat in Parlament legile justitiei, desi a fost contestata la scena deschisa. Ambasadorii, procurorii, judecatorii, dar si protestele de strada nu i-au oprit pe cei de la putere. In acest context, sefa Tribunalului Timiș, judecatorul Adriana…

- El a spus ca șeful statului ar trebui sa faca mult mai mult decat sa depuna flori in memoria victimelor Revoluției. Tudor Chirila a zis ca spera ca Iohannis nu este "frate cu mafia din Parlament". [citeste si] "Din pacate, zilele astea romanii par mai interesati de porc decat de viitorul…

- Președintele Klaus Iohannis transmite joi, pe Facebook, un mesaj cu ocazia implinirii a 28 de ani de la Revolutia din 1989.„La 28 de ani de la Revolutia Romana, gandul meu se indreapta catre romanii care s-au opus in strada dictaturii și au luptat pentru libertate si democratie. Ei sunt eroii…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis luni un mesaj cu ocazia Zilei Minoritatilor Nationale din Romania, in care subliniaza ca respectarea drepturilor omului, acceptarea si fructificarea diversitatii, consolidarea statului de drept si a democratiei liberale sunt garantii ale dezvoltarii umane si ale…

- In ciuda faptului ca saptamana trecuta s-a antrenat alaturi de echipa, Denis Alibec nu a fost inclus de Nicolae Dica in lotul celor de la FCSB pentru meciul cu Viitorul (2-0), iar la finalul meciului antrenorul a avut un mesaj clar pentru atacant. Dica a recunoscut ca Alibec nu a avut probleme medicale…

- Harlem Gnohere, atacantul francez al celor de la FCSB, a fost eliminat in minutul 44 al partidei dintre FCSB și Viitorul, 2-0. Acesta a fost acuzat ca i-a dat o palma lui George Țucudean. Varful stelist a fost extrem deranjat de faza, acuzandu-l pe Țucudean ca a simulat. La cateva ore dupa finalul partidei,…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a declarat impresionat de multimea care s-a alaturat cortegiului funerar, ceea ce inseamna, in opinia sefului statului, o autentica expresie a iubirii si respectului fata de Regele Mihai I.Citește și: Funeraliile regelui Mihai, in presa internaționala: ce au remarcat…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a primit cu indurerare vestea mortii Majestații Sale Regele Mihai I.Citeste si: Casa Regala a CONFIRMAT decesul Majestatii Sale, Regele Mihai I „Personalitate remarcabila a Romaniei contemporane, servindu-și țara cu mult angajament și responsabilitate,…

- "Inaintea zilei de 1 Decembrie, presedintele a facut declaratii care politizau Ziua Nationala. De asemenea, discursul de Ziua Nationala a fost menit sa imparta Romania in doua. A gasit acest moment potrivit sa arate ca exista doua Romanii - una a lui si a sustinatorilor lui si alta a celor care nu…

- Familia Regala a Romaniei le ureaza tuturor romanilor, de Ziua Naționala, „La mulți ani fericiți, intr-o Romanie respectata și prospera!” și aduce in aceasta zi „un omagiu națiunii romane, care a facut un sacrificiu de sange pentru unificarea țarii”. „Cu ocazia zilei de 1 Decembrie, Familia Regala ureaza…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, ieri, pe pagina sa de Facebook, un mesaj video de Ziua Nationala a Romaniei, spunand ca, in prag de Centenar, este un bun prilej ca romanii sa reflecte la cum vor sa arate tara lor. „Dragi romani, astazi (n.n. – ieri) este ziua noastra nationala, zi in care cu…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a laudat, vineri, pe romanii care au iesit intreg anul in strada pentru a apara justitia si statul de drept, criticandu-i totodata pe liderii coalitiei de la putere, care "inventeaza scenarii despre un alt fel de stat", pentru a tine Romania "captiva", ca "sa o foloseasca…

- "La multi ani tuturor romanilor, indiferent unde se afla ei astazi! La multi ani tuturor romanilor educati! Dumnezeu sa ne ajute ca anul viitor, la 100 de ani, sa fim mai buni si mai intelepti', a declarat ministrul Pop la finalul ceremoniilor oficiale. Ministrul a aratat ca intrarea in Anul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a transmis, pe Facebook, un mesaj video de Ziua Nationala, in care spune ca traim o perioada in care drepturile si libertatile cetatenilor sunt amenintate, o perioada in care se pare ca romanii nu-si pot decide singuri viitorul, transmite news.ro.

- Presedintele Klaus Iohannis le ureaza romanilor "La multi ani" de Ziua Nationala, intr-un mesaj video transmis pe Facebook, el spunand ca 1 Decembrie 1918 reprezinta idealul nostru ca natiune de a fi liberi si uniti "intr-o Romanie prospera condusa de politicieni responsabili si...

- Președintele Klaus Iohannis a transmis sambata un mesaj de condoleanțe președintelui Republicii Arabe Egipt, Abdel Fattah el-Sisi, in urma atacului terorist comis asupra unei moschei in nordul peninsulei Sinai, Egipt.„Condamn cu fermitate atentatul sangeros care a avut loc in Egipt, la 24 noiembrie,…

- Stela Popescu s-a stins din viața la varsta de 82 de ani, in locuința sa din București. Vestea a indoliat intreaga Romanie. Astazi, fani și artiști de pretutindeni și-au adus ultimele omagii pentru regretata artista.

- Președintele Klaus Iohannis a transmis sâmbata un mesaj de condoleanțe omologului sau egiptean, Abdel Fattah el-Sisi, în urma atacului terorist comis asupra unei moschei în nordul peninsulei Sinai, scrie

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut, vineri, necesitatea ca Uniunea Europeana sa continue sa sprijine consecvent eforturile de modernizare si reforma ale celor sase state din Parteneriatul Estic, subliniind ca nu este suficient ca UE sa solicite partenerilor sa implementeze

- Hans Klemm spune ca Parteneriatul strategic dintre Romania si SUA este foarte puternic, iar Statele Unite apreciaza aceasta colaborare si isi doresc o Romanie si mai puternica, mai prospera, pentru ca asa ar aduce resurse mai mari in cadrul parteneriatului si ar putea fi realiza "lucruri mai marete…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj ferm, vineri, la Goteborg, spunand ca „persoanele condamnate penal sau cercetate penal nu trebuie sa fie in conducerea statului”. Este prima reacție a președintelui la noul dosar penal deschis de DNA impotriva lui Liviu...

- La alegerile de duminica, de la Bocsig, candidatul USR s-a clasat pe locul doi. „Am avut o campanie frumoasa, alaturi de o echipa tanara și inimoasa. M-am regasit in USR deoarece este un partid nou, care pune preț pe principii și pe corectitudine. Viitorul este al nostru, sunt increzator ca putem…

- “Știu ca voi nu sunteți ca ei. Știu ca va doriți o Romanie dreapta, in care sa munciți și sa va bucurați de viața. Vreți o Romanie corecta, o Romanie onesta și demna. Nu vreți sa stați cu mana intinsa in fața nimanui, dar nici nu vreți sa va fure nimeni. Și mai știu ca nu vreți sa lasați…

- Presedintele Klaus Iohannis condamna ferm atentatul terorist de la New York in care 8 oamnei si au pierdut viata si a transmis un mesaj de condoleante familiilor afectate de aceasta tragedie.Doresc sa transmit, in numele Romaniei si al poporului roman, condamnarea ferma a atacului terorist de la New…

- Darren Cahill a posta un mesaj pe contul personal de Twitter, dupa ce Simona Halep a primit trofeul pentru ca a terminat anul pe prima pozitie in clasamentul WTA. Jucatoarea din Romania a devenit doar a 13-a sportiva din istorie care reuseste aceasta performanta.

- Președintele Klaus Iohannis l-a primit joi, la Palatul Cotroceni, pe comisarul european responsabil pentru Buget și resurse umane, Gunther Oettinger, principalul subiect al discuțiilor fiind viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene post-2020. Sursa foto: presidency.ro …

- Presedintele Klaus Iohannis a subliniat joi ca aderarea Romaniei la zona euro este un demers esential si ca acest obiectiv este si o "ancora" pentru predictibilitatea si stabilitatea economiei. "In contextul dezideratului de convergenta la nivel european, aderarea Romaniei la zona euro este…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit, vineri, la Palatul Cotroceni o intalnire cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, in cadrul acesteia seful statului pledand pentru „o Europa unita, puternica si coerenta“.

- Negociatorul principal al UE pentru Brexit, Michel Barnier, a cerut statelor membre ale UE sa-i dea permisiunea de a incepe discutiile cu Marea Britanie asupra viitoarelor relatiilor comerciale, in ciuda opozitiei unora dintre tarile comunitare, intre acestea Germania, Franta si Romanie, scrie „The…

- Presedintele Klaus Iohannis a lansat un mesaj dur dupa acuzatiile care au aparut la adresa Romaniei in cotidianul The Times. Seful statului sustine ca informatia publicata de cotidianul britanic, potrivit caruia Romania a blocat negocierile pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, este…

- Un barbat a reușit sa șocheze oamenii din intreaga lume atunci cand a declarat ca a calatorit in timp și ca s-a intors cu un mesaj terifiant despre anul 2018!Este povestea incredibila a lui Bryant Johnson, care susține ca a reușit sa calatoreasca undeva prin anul 2048,

- Presedintele Klaus Iohannis i-a transmis luni omologului sau american, Donald Trump, un mesaj de condoleante in urma atacului armat care a avut loc in Las Vegas. "Sunt profund marcat de tragedia care a avut loc in Las Vegas, in seara zilei de 1 octombrie 2017. In urma acestui atac armat plin de cruzime…