- Presedintele Klaus Iohannis si-a devansat vizita oficiala in Franta pentru luni si marti pentru a putea participa miercuri la sedinta solemna a Parlamentului consacrata celebrarii Centenarului Marii Uniri, potrivit Administratiei Prezidentiale, scrie Agerpres. "Avand in vedere faptul ca miercuri,…

- Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, va ține un discurs în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, în cadrul unei vizite prilejuita de preluarea de catre România a Președinției rotative a Consiliului UE.

- Comisiile pentru buget si politica economica ale Camerei Deputatilor si Senatului ii vor audia, marti, de la ora 10.00, pe candidatii pentru numirea Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara. Liviu Dragnea a spus, luni, ca actualului sef al ASF Leonardo Badea i-a fost promis un nou mandat.

- Presedintele Klaus Iohannis, premierul Viorica Dancila si alti oficiali au participat joi, in Parcul Carol, la Mormantul Ostasului Necunoscut, la o ceremonie militara de depunere de coroane, cu ocazia Zilei Armatei Romane. Pe 25 octombrie se sarbatoreste in fiecare an Ziua Armatei Romane, pentru a comemora…

- Presedintele Klaus Iohannis a plecat in Italia, duminica, fiind prima vizita de stat din ultimii 45 de ani. Pe parcursul vizitei, care va dura pana in 17 octombrie, seful statului are programate intalniri cu presedintele Italiei, Sergio Mattarella, cu presedintele Consiliului de Ministri al Italiei,…

