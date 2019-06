Iohannis merge, duminica, la summit-ul PPE, care precede Consiliul European Presedintele Klaus Iohannis participa, duminica, la Bruxelles, la summit-ul Partidului Popular European (PPE).



Pe agenda se afla si pregatirea reuniunii speciale a Consiliului European, care va avea loc in aceeasi zi si in cadrul careia vor continua negocierile pentru desemnarea sefilor institutiilor europene.



"Sefi de stat si de guvern, liderii formatiunilor din Partidul Popular European (PPE), presedintii Consiliului European si ai Parlamentului European - Donald Tusk si Antonio Tajani - vor participa la viitorul summit PPE, care va avea loc la Bruxelles in 30 iunie. Pe ordinea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

