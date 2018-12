Iohannis: Memoria martirilor din 1989, întinată de infractori în frunte cu Dragnea „In urma cu 29 de ani, romanii aparau cu propria viața libertatea și democrația. Idealurile Revoluției din Decembrie 1989 stau la baza Constituției noastre, care este garanția suprema ca sacrificiul pentru drepturi și libertați fundamentale nu a fost in zadar. Astazi, memoria acestor martiri este intinata de incercarile disperate ale unor infractori, in frunte cu Liviu Dragnea, de a impune amnistia și grațierea. Romania nu se va intoarce la epoca de neagra amintire a partidului-stat”, este mesajul postat pe pagina de Facebook a președinelui Iohannis. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

