Conform programului anunțat, Klaus Iohannis va participa, la Domul Invalizilor, la concertul dedicat comemorarii celor cazuti in Primul Razboi Mondial. Cu aceasta ocazie va fi lansat si timbrul comun cu efigia generalului Berthelot, in contextul celebrarii Centenarului Marii Uniri. Lansarea Sezonului Romania-Franta va avea loc la Centrul National de Arta si Cultura 'Georges Pompidou', in prezenta presedintelui Klaus Iohannis si a omologului sau francez, Emmanuel Macron.

Cei doi presedinti vor vizita expozitiile artistilor Ciprian Muresan, Serban Savu si Adrian Ghenie si vor sustine alocutiuni.…