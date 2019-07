IOHANNIS, lovitură de imagine de Ziua Aviației Române Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis sambata un mesaj cu prilejul Zilei Aviației Romane și a Forțelor Aeriene, in care spune calansarea misiunilor de Poliție aeriana cu avioane F-16, sub comanda naționala s-a realizat ca rezultat concret al acordului politic incheiat cu partidele parlamentare, la inceputul mandatului sau de Președinte. „Ziua Aviației Romane și a Forțelor Aeriene onoreaza curajul și devotamentul temerarilor zborului. In aceasta zi, aflata sub patronajul Sfantului Proroc Ilie Tesviteanul, transmitem recunoștința și admirația noastra tuturor celor care au imbrațișat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

