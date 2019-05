Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis isi lanseaza miercuri, la Teatrul National "I. L. Caragiale" din Bucuresti, volumul "EU.RO. Un dialog deschis despre Europa". Cartea a fost publicata de Editura Curtea Veche Publishing. Potrivit unui comunicat al editurii, volumul este un "ghid ce…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a primit marti, la Palatul Cotroceni, pe ambasadorul agreat al Confederatiei Elvetiene in Romania, Arthur Mattli, si pe ambasadorul agreat al Republicii Populare Chineze in Romania, Jiang Yu. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, in cadrul…

- Presedintele Klaus Iohannis isi va lansa miercuri volumul "EU.RO. Un dialog deschis despre Europa", evenimentul urmand sa aiba loc la Teatrul National "I.L. Caragiale" din Bucuresti, Sala Studio, potrivit unui anunt al Administratiei Prezidentiale. Cartea a fost publicata de Editura Curtea Veche Publishing.…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a transmis presedintelui Klaus Iohannis un mesaj cu ocazia aniversarii a 15 de ani de la aderarea Romaniei la Alianta Nord-Atlantica. "Anul acesta marcam aniversarea a 15 ani de la aderarea Romaniei la NATO, cea mai puternica Alianta din istorie. Extinderea…

- Europarlamentarul PSD Andi Cristea solicita explicații lui Klaus Iohannis pentru validarea sintagmei "popor moldovean", folosita de Președintele Romaniei in cadrul unei dezbateri cu societatea civila de marți, 19 martie. "Președintele Iohannis ignora adevarul istoric și comite o eroare grava…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, vineri, la Palatul Cotroceni, o intrevedere cu Marija Pejcinovic Buric, viceprim-ministru si ministru al Afacerilor Externe si Europene al Republicii Croatia, cu prilejul vizitei oficiale pe care aceasta a efectuat-o la Bucuresti, discutiile vizand dialogul politic…

- "Romania are un buget care va oferi multe beneficii romanilor in 2019! Presedintele Iohannis ar trebui sa isi ceara scuze ca a blocat nejustificat bugetul. Presedintele Klaus Iohannis a facut astazi ceea ce era obligat de Lege sa faca, demonstrand ca scopul sau a fost doar de a intarzia cat mai mult…

- PSD a reactionat, vineri, dupa decizia presedintelui Klaus Iohannis de a promulga bugetul de stat pe 2019. "Romania are un buget care va oferi multe beneficii romanilor in 2019! Președintele Iohannis ar trebui sa iși ceara scuze ca a blocat nejustificat bugetul", au transmis social-democratii. Potrivit…