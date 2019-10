Stiri pe aceeasi tema

- "Avem un hop greu de trecut. Motiunea a trecut. Romanii se simt usurati, dar pe voi va asteapta o perioada foarte, foarte dificila. La inceput, cand am mers la regionale, am spus 'pregatiti-va pentru guvernare'. Acum va spun: 'fiti pregatiti pentru guvernare!'. Aceasta perioada va fi foarte…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca isi doreste foarte mult ca motiunea de cenzura sa fie adoptata de catre Parlament, aratand ca in cazul in care acest document va fi votat, in jurul PNL va fi construit un guvern care va asigura o "tranzitie serioasa, ordonata pana la alegerile parlamentare".…

- Președintele Klaus Iohannis a dat un semnal extrem de clar catre cei din PNL, inaintea votului decisiv pentru moțiunea de cenzura. Iohannis le-a transmis acestora sa se pregateasca de guvernare, iar declarația poate fi interpretata ca un semnal ca președintele, dupa consultarile cu partidele, va…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sambata, ca dupa ce motiunea de cenzura este adoptata de Parlament trebuie un guvern de tranzitie care sa pregateasca alegerile si bugetul pe anul viitor, el subliniind ca asteapta implicare maximala, totala, eficienta, de buna credinta din partea Partidului National…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a aflat, sambata, la Iasi, la Adunarea regionala a organizatiilor liberale. Este prima actiune de campanie in care seful statului vine alaturi de sotia sa, Carmen. Presedintele le-a transmis liberalilor ca, dupa ce motiunea de cenzura este adoptata de Parlament, trebuie…

- ”Moțiunea de cenzura e in procedura. Va spun, cu toata seriozitatea: pregatiți-va de guvernare. Eu imi doresc foarte mult ca aceasta moțiune sa treaca și acest guvern eșuat sa pice. Am inceput aceasta perioada electorala in forța! Europarlamentarele au fost caștigate, surprinzator pentru mulți, de…

- Liderul deputatilor UDMR, Attila Korodi, spune ca motiunea va fi depusa luni: ”E un semn pozitiv si depinde de seriozitatea celor care si-au asumat prin semnatura sprijinirea acestei motiuni si nu vorbesc neaparat de partide politice, cat de fiecare parlamentar in parte, daca motiunea poate sa treaca…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, sambata, ca PSD a "produs" in ultimii ani cea mai paguboasa si cea mai dezastruoasa guvernare de dupa 1989. "PNL este acum, prin votul romanilor din 26 mai, cel mai important partid din Romania, trebuie sa fiti pregatiti pentru a va ridica la nivelul…