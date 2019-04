Iohannis, lege promulgată. Sunt vizați aleşii locali Potrivit actului normativ, conflictele de interese pentru presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene sau consilierii locali si judeteni sunt prevazute la articolul 46 din Legea administratiei publice locale 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Legea introduce o noua prevedere o noua prevedere Legea introduce o noua prevedere potrivit careia "starea de incompatibilitate dureaza pana la data incetarii de drept a mandatului in care alesul local a exercitat o functie sau o calitate incompatibila cu aceasta sau pana la data la care a incetat functia sau calitatea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

