Iohannis: Le doresc militarilor răniţi în Afganistan însănătoşire grabnică. Dăncilă: M-am asigurat că primesc cele mai bune îngrijiri "Sunt alaturi de militarii nostri raniti astazi, in Afganistan, in timp ce executau o misiune specifica in teatrul de operatii, impreuna cu militarii americani. In aceste momente dificile, le doresc militarilor nostri insanatosire grabnica si asigur familiile celor raniti ca acestia primesc cele mai bune ingrijiri medicale. Le datoram intreaga noastra recunostinta militarilor romani care servesc tara cu profesionalism si dedicare in zone de conflict si isi pun viata in pericol pentru mentinerea pacii si asigurarea securitatii internationale", afirma seful statului in mesaj, potrivit Administratiei… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

