- Presedintia României la Consiliul UE a fost una foarte buna, numarul de dosare finalizate cu succes fiind foarte mare, a declarat, joi, presedintele Klaus Iohannis înaintea reuniunii Consiliului European de la Bruxelles.

- Victor Ponta lanseaza o ipoteza interesanta în contextul în care Klaus Iohannis este unul dintre numele vehiculate la Bruxelles pentru preluarea funcției de șef al Consiliului European, post deținut azi de Donald Tusk.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis miercuri, 12 iunie a.c., o scrisoare catre președintele Consiliului European, Donald Tusk, și catre președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, cu privire la situația din Republica Moldova.Prezentam in continuare textul integral al…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, susține de la ora 17.00, o declarație de presa, la Palatul Cotroceni. Iata principalele declarații ale președintelui Iohannis: Am fost ieir la Bruxelles la doua intruniri importate: o reuniune a consiliului European și una a PPE. Foart emulți lideri europeni au…

- Liderii europeni, care au participat la reuniunea informala a Consiliului European, intre care s-a numarat si presedintele Klaus Iohannis, au demarat marti discutiile pentru a ajunge la un acord cu privire la ocuparea pozitiilor de conducere ale institutiilor Uniunii Europene."In cadrul Summitului,…

- O serie de lideri politici și oficiali UE din cadrul Partidului Popular European (PPE), inclusiv președintele Romaniei, Klaus Iohannis, au fost invitați sa participe la un summit PPE, ce se va desfașura pe 28 mai, inainte de reuniunea Consiliului European, informeaza formațiunea paneuropeana.…

- Potrivit sursei citate, sefii de stat si de guvern vor discuta in format UE27 ultimele evolutii in acest dosar, precum si solicitarea transmisa de premierul britanic Theresa May, prin scrisoarea din 5 aprilie, privind amanarea retragerii Regatului Unit din Uniune. loading...

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat joi si vineri la reuniunea Consiliului European de primavara de la Bruxelles, unde seful statului a scos in evidenta rezultatele pozitive ale Presedintiei romane la Bruxelles si si-a reiterat pozitia privind integritatea teritoriala a Ucrainei.