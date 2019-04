Traversa unui pod s-a prabusit in Gorj: patru oameni raniti

Un accident care a trimis mai multe persoane pe mana medicilor, punand in alerta autoritatile locale, a avut loc joi in judetul Gorj. Traversa unui pod aflat in lucru s-a prabusit, ranind cativa muncitori din randul celor care lucrau in zona. Un numar insemnat de ambulante – ale SMURD… [citeste mai departe]