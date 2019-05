Iohannis lanseaza un clip de promovare a referendumului: Hotii si coruptii stau la puscarie, nu in fruntea statului

Stiri pe aceeasi tema

- "Dragi romani, cu totii ne dorim sa traim intr-o tara in care hotii si coruptii stau la puscarie, nu in fruntea statului. Pe 26 mai sa spunem raspicat "Da" pentru Romania europeana, pentru Romania pe care o iubim, tara oamenilor cinstiti si integri, in care nimeni nu este mai presus de lege! Votati…

- Presedintele Klaus Iohannis a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care indeamna romanii sa voteze la referendumul pe Justitie din 26 mai.Dragi romani, cu totii ne dorim sa traim intr o tara in care hotii si coruptii stau la puscarie, nu in fruntea statului. Pe 26 mai sa spunem raspicat 39;Da…

- Presedintele Klaus Iohannis indeamna romanii sa voteze la referendumul pe Justitie din 26 mai. "Dragi romani, cu totii ne dorim sa traim intr-o tara in care hotii si coruptii stau la puscarie, nu in fruntea statului. Pe 26 mai sa spunem raspicat 'Da' pentru Romania europeana, 'Da'…

- "Dragi romani, cu totii ne dorim sa traim intr-o tara in care hotii si coruptii stau la puscarie, nu in fruntea statului. Pe 26 mai sa spunem raspicat "Da" pentru Romania europeana, pentru Romania pe care o iubim, tara oamenilor cinstiti si integri, in care nimeni nu este mai presus de lege! Votati…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis joi, intr-un mesaj video postat pe pagina sa de Facebook, ca ii indeamna pe romani sa vina sa voteze la referendum daca iși doresc o țara in care hotii si coruptii stau la puscarie, nu in fruntea statului.„Dragi romani, cu totii ne dorim sa traim intr-o…

- Presedintele Klaus Iohannis a lansat, marti, un nou atac la PSD, acesta spunand, la Ploiesti, ca „sunt unii care s-au adunat intr-o grupare PSD”, care fac campanie cu un discurs anti-european. „Hotii s-au cocotat in fruntea statului. Romanii trebuie sa dea un raspuns”, a mai adaugat...

- Presedintele Klaus Iohannis a lansat, marti, un nou atac la PSD, acesta spunand, la Ploiesti, ca „sunt unii care s-au adunat intr-o grupare PSD”, care fac campanie cu un discurs anti-european. „Hotii s-au cocotat in fruntea statului. Romanii trebuie sa dea un raspuns”, a mai adaugat presedintele.

- Presedintele Klaus Iohannis a dat startul campaniei pentru referendumul pe Justitie, care se va desfasura pe 26 mai, odata cu alegerile europarlamentare. Seful statului si-a schimbat fotografia de cover de la Facebook. Astfel, pe pagina oficiala a presedintelui apare o fotografie cu el introducand…