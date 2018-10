Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, participarea presedintelui la acest eveniment are loc in contextul seriei de dezbateri privind viitorul UE, la care sunt invitati sefii de stat si de guvern din statele membre. Aceasta initiativa a fost lansata in ianuarie si va continua pana la sfarsitul mandatului…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa marti, 23 octombrie, la sediul din Strasbourg al Parlamentului European, la o dezbatere privind Viitorul Europei, potrivit agendei provizorii a legislativului european postata pe site-ul institutiei. Interventia presedintelui roman la aceasta…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa marti, 23 octombrie, la sediul din Strasbourg al Parlamentului European, la o dezbatere privind Viitorul Europei, potrivit agendei provizorii a legislativului european postata pe site-ul institutiei. Interventia presedintelui roman la…

- Prezenta lui Klaus Iohannis la dezbaterea in plen de la Strasbourg figureaza in programul Parlamentului European postat pe site-ul institutiei.Surse europene declarau recent pentru agentia MEDIAFAX ca, in luna octombrie, presedintele Klaus Iohannis va sustine un discurs despre viitorul Uniunii Europene…

- Klaus Iohannis, presedintele României, va participa pe 23 octombrie, în sediul din Strasbourg al Parlamentului European, la o dezbatere privind &"Viitorul Europei&", anunta Legislativul Uniunii Europene, anunta Mediafax.

- Klaus Iohannis, presedintele Romaniei, va participa pe 23 octombrie, in sediul din Strasbourg al Parlamentului European, la o dezbatere privind „Viitorul Europei”, anunta Legislativul Uniunii Europene.

- Comisia pentru libertati civile (LIBE) a Parlamentului European (PE) a programat pentru luni seara la Strasbourg o reuniune extraordinara, in cadrul careia membrii acestei comisii vor avea un schimb de opinii cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, privind 'situatia din Romania,…

- Decizie de ultima ora in Parlamentul European. Conducerea PE a decis, joi, amanarea pentru prima saptamana din luna noiembrie a unei rezoluții privind situația din Romania. Inițial, termenul a fost stabilit pentru luna octombrie, insa in perioada respectiva președintele Klaus Iohannis urmeaza sa…