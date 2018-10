Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PSD Claudia Tapardel a afirmat ca spera ca presedintele Klaus Iohannis sa nu atace, "macar de aceasta data", Romania, in discursul pe care il va sustine, marti, in plenul Parlamentului European de la Strasbourg.

- Viorica Dancila s-a aratat satisfacuta, miercuri seara, de prestatia pe care a avut-o in aceasta dimineata in plenul Parlamentului European, in ciuda criticilor dure care i s-au adus de catre reprezentantii tuturor grupurilor politice. "Am venit cu demnitate sa ii apar pe romani si Romania", a subliniat…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a felicitat-o pe prim-ministrul Viorica Dancila pentru discursul sustinut miercuri in Parlamentul European. El a declarat, la Romania TV, ca, in urma interventiei premierului in fata europarlamentarilor, s-a simtit mandru ca este roman, precizand ca dorinta…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a salutat, miercuri, modul in care s-a prezentat prim-ministrul Viorica Dancila in cadrul dezbaterii privind statul de drept in Romania din plenul Parlamentului European (PE) de la Strasbourg. “Vreau sa o felicit pe premierul Dancila pentru prestația și poziția pe care…

- Imediat dupa ce si-a incheiat discursul in Parlamentul European, premierul Viorica Dancila a fost felicitata de colegii de partid. "Felicitari premierului Viorica Dancila pentru discursul de astazi din Parlamentul European! Pentru curajul de-a spune lumii intregi adevarul despre Romania și…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca nu este oportuna o rezolutie cu privire la Romania in cadrul Parlamentului European, in conditiile in care tara noastra va prelua de la 1 ianuarie presedintia Consiliului Uniunii Europene. "In ce ce ne priveste, consideram ca nu este…

- Pentru premierul Viorica Dancila, o vizita la Bruxelles sau Strasbourg ar trebui sa fie un motiv de bucurie. Anii petrecuți in Parlamentul European au fost, prin comparație cu ultimele luni, liniștiți și agreabili. Dincolo de opțiunile și controversele politice, toți demnitarii europeni trateaza cu…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, la emisiunea moderata de Mihai Gadea si Mircea Badea la Antena 3, ca exista un plan clar pentru ca Guvernul sa cada pana la finele acestui an. Totul in contextul in care Romania urmeaza sa preia presedintia Consiliului Uniunii Europene. "Preluarea…