- Liberalul Ioan Cupsa a declarat ca presedintele Klaus Iohannis ar trebui "in mod categoric" sa participe la sedintele de guvern, in contextul in care PSD doreste sa emita o OUG pentru amnistie si gratiere. Deputatul USR Stelian Ion a adaugat ca seful statului are temei legal pentru acest demers.…

- Presedintele UDMR Kelemen Hunor a avut, marti, o discutie cu seful PNL, Ludovic Orban, cu doua zile inainte de votul motiunii de cenzura impotriva Guvernului Dancila. Liderul UDMR afirma ca sansele motiunii sunt minime, pentru ca distanta in voturi este foarte mare, pentru a fi adoptata. Kelemen Hunor…

- Presedintele USR, Dan Barna, i-a transmis, luni, presedintelui Klaus Iohannis sa participe la toate sedintele de guvern din luna decembrie pentru a preveni adoptarea unei eventuale ordonante de urgenta privind amnistia si gratierea. "Chiar daca doamna Dancila a declarat la Cotroceni ca nu…

- La o zi de cand anuntul ca presedintele va analiza dupa 1 decembrie cele doua propuneri inaintate de PSD pentru portofoliile de la Dezvoltare si Transporturi a generat reactii pe scena politica, s-a aflat si cum anume vede sefa Executivului aceasta situatie. “Din pacate, constatam cu totii ca dl presedinte…

- Reprezentanții USR i-au transmis șefului statului ca, in eventualitatea unei remanieri, sa nu accepte un ministru al Justiției „care nu-și asuma ferm și explicit implementarea recomandarilor Comisiei de la Veneția”. USR a depus in Parlament un proiect de lege privind introducerea in legislatie a recomandarilor…

- Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu vorbesc limbi total diferite dupa consultarile de la Cotroceni. Daca Liviu Dragnea susține ca nu este nevoie de o intalnire intre partidele politice pentru un acord politic, Tariceanu susține ca ar trebui sa aiba loc o astfel de intrunire și ajungerea la un…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, despre posibilitatea semnarii unui pact privind Justitia, ca nu stie si nu a auzit despre un asemenea acord, mentionand ca va avea un punct de vedere numai dupa consultarile cu seful statului in functie de ce va propune acesta. "Nu…

- Guvernul se reunește, luni dimineața, pe ordinea de zi a ședinței Executivului fiind o ordonanța de urgența pentru modificarea și completarea unor acte normative in domeniul justiției, textul fiind criticat de unii lideri social-democrați, potrivit Mediafax. Ministerul Public a avut o interventie…