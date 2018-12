Presedintele Klaus Iohannis s-a dus joi la ședința de Guvern, unde a declarat ca participarea sa are loc in virtutea atributiilor conferite de Constitutia Romaniei. Șeful statului a spus ca exista o decizie CCR din care rezulta ca prezenta presedintelui la sedintele de Guvern nu poate fi nici ingradita, nici limitata. El a spus ca prezenta sa la sedinta ar trebui interpretata in cheia unei colaborari obligatorii. “Vreau sa interpretati prezenta mea in cheia unei colaborari obligatorii intre noi, avand in vedere ca ne pregatim pentru preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene de la 1 ianuarie,…