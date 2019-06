Presedintele Klaus Iohannis a vizitat sambata, de Ziua Internationala a Copilului, scoala "Step by Step" din Bucuresti, unde a primit cadou o pisica din materiale reciclabile facuta de elevi. Iohannis a spus ca ii place foarte mult felul in care reactioneaza copiii de la aceasta unitate de invatamant, pentru ca sunt foarte deschisi si foarte comunicativi. "Dati-mi voie sa incep cu felicitari pentru diferite ocazii. Am venit astazi si am vizitat scoala voastra, 'Step by Step', am avut ghizi foarte priceputi dintre copii, am discutat in mai multe clase, mi-au aratat atelierele, mi-au povestit…