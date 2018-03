Iohannis, la schi si in sambata Congresului PSD In timp ce cateva mii de delegati social-democrati au facut, sambata, o excursie catre Bucuresti, cu ocazia Congresului Partidului Social Democrat, primul om in stat a ales, dimpotriva, sa paraseasca, la acest final de saptamana, Capitala. Asadar, in timp ce unii se incrancenau in discutii politice sau prezentau planuri demne de a fi puse in […] Iohannis, la schi si in sambata Congresului PSD is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Narcoffee Roasters, reteaua de cafenele de specialitate fondata de catre antreprenorii clujeni Marcelus Suciu si Dan Isai, fondatorul Salad Box, a inregistrat afaceri de 3 milioane de lei in primul an de la lansare pe piata, prima unitate fiind inaugurata la inceputul anului trecut, in Cluj-Napoca.…

- Aflat la Bucuresti, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a avut deja discutii cu presedintii celor doua Camere ale Parlamentului. Si urmeaza sa mai aiba, in aceasta prima zi a lunii martie, o serie de intrevederi cu inalti oficiali romani. Inca de dimineata, in jurul orei 9, Timmermans…

- Chiar daca se apropie luna lui Martisor, iarna pare mai decisa ca oricand sa-si arate coltii. Meteorologii au prelungit valabilitatea avertizarilor de vreme rea, pana vineri seara. Si au emis o prognoza speciala si pentru Bucuresti. Astfel ca, locuitorii Capitalei afla din timp la ce sa se astepte din…

- Echipa de robotica din cadrul Colegiului Național „ Ecaterina Teodoroiu” va primi suma de 3.570 de lei din bugetul propriu al Municipiului Targu Jiu, suma necesara transportului echipei la concursul internațional First Tech Challenge Romania care va avea loc la București. Evenimentul va avea…

- Primarul Capitalei a anuntat, in urma cu doar cateva clipe, ca scolile din Bucuresti raman inchise toata saptamana, pe fondul avertizarilor meteo. Gabriela Firea a precizat, inainte de a transmite ce s-a hotarat in privinta suspendarii cursurilor in Capitala, in afara zilelor de luni si marti, ca s-a…

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla, de luni dimineata, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. Din cauza vremii, scolile din Bucuresti si din judetele Ilfov, Giurgiu si Dolj sunt inchise luni si marti, in timp ce in judetul Constanta cursurile sunt suspendate…

- Este iarna in toata regula in Romania! Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica un cod portocaliu de ninsori si viscol, valabil pentru 12 judete din sudul tarii, inclusiv in Capitala. Autoritațile ne sfatuiesc sa ne luam masuri de siguranța cand plecam la drum. De altfel, școlile vor…

- Caz de o violenta extrema in Bucuresti. Anchetatorilor le revine misiunea de a stabili ce anume s-a intamplat intr-un bloc din Capitala, unde au avut loc doua crime. In prima faza, s-a aflat ca un barbat in varsta de 64 de ani si-a dat ultima suflare in scara unui imobil din sectorul 3, dupa ce […]…

- Primarul general, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna pentru duminica, la ora 12,00, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), urmand ca la sedinta sa fie prezenti toti factorii implicati in implementarea programului de deszapezire…

- Un politist local din Bucuresti care s-a rasturnat cu masina si a avariat alte trei autoturisme este cercetat de politisti care au stabilit ca avea o alcoolemie de 1,14 alcool pur in aerul expirat. Reprezentatii Primariei Sector 3 au anuntat ca agentul a fost suspendat din functie pe durata cercetarilor.…

- Proteste antiguvernamentale sunt anuntate pentru duminica in Piata Victoriei din Capitala, precum si in mai multe orase din tara, Sibiu, Cluj, Pitesti sau Bistrita. Manifestantii cer modificarea Codului fiscal, retragerea proiectului de modificare a legilor Justitiei si demisia persoanelor cu probleme…

- Liviu Varciu era in culmea fericirii cand fiica lui cea mare, Carmina, se muta la Bucuresti si putea astfel, pentru prima data, sa se bucure in fiecare zi de prezenta ei. Se pare, insa, ca fericirea nu a durat decat trei luni, deoarece atat a reusit adolescenta sa ramana in Capitala. CANCAN.RO, site-ul…

- Alerta meteo pentru orele urmatoare. Duminica vor incepe ninsorile, urmand sa se depuna in Muntenia si vestul Dobrogei un strat de 5-10 centimetri de zapada, iar in Bucuresti intre 3 si 5 centimetri. Ninge duminica in Muntenia, vestul Dobrogei si in Bucuresti, anunta ANM. „Maine (sambata -n.r.) o sa…

- Atletul gorjean, Adrian Garcea, elev al antrenorului Ion Bura a reușit sa doboare un record național la Campionatul de Juniori de la București, acesta inregistrand astfel cea mai buna performanța europeana obținuta de un junior roman. Adrian Garcea, legitimat la CS Pandurii a participat sambata și duminica…

- Serviciile de car sharing ar reduce traficul din Capitala si din marile orase ale Romaniei cu 25%, arata un studiu realizat de agentia de marketing Perceptum. Conditia este includerea acestui tip de servicii, de catre autoritatile locale, in strategii integrate de mobilitate urbana, pe modelul metropolelor…

- Parcul auto national din Romania a ajuns, la finele anului 2017, la peste 7,635 milioane de unitati, in crestere cu 8,91% fata de anul precedent, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultate de AGERPRES. Statistica de specialitate arata ca,…

- Parcul auto national din Romania a ajuns, la finele anului 2017, la peste 7,635 milioane de unitati, in crestere cu 8,91% fata de anul precedent, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultate de AGERPRES. Statistica de specialitate…

- Aflat de-a dreapta sefului Comisiei Europene, presedintele s-a declarat decis sa faca tot ce ii sta in putere, din postura de prim om in stat, pentru a pastra independenta justitiei. “Personal, sunt hotarat si convins ca voi reusi ca aceste discutii sa se termine cu legi care vor fi, in varianta cea…

- O tanara a fost agresata in proximitatea cladirii unei gradinite din sectorul 2 al Capitalei. Totul s-a intamplat vineri in jurul pranzului. Alertati despre producerea incidentului violent, medicii si politistii au ajuns la fata locului, adica pe strada Agricultori, din Bucuresti. Din primele informatii,…

- Actualul ministru al Sanatatii a salvat, miercuri, viata unui pasager care se intorcea in Capitala cu cursa aeriana Oradea – Bucuresti. Unui barbat de 42 de ani care calatorea in acelasi avion cu Florian Bodog i s-a facut brusc rau. A inceput sa dea semne de sufocare si a devenit cianotic, situatie…

- Episodul surprins la protestele din Bucuresti, de sambata trecuta, in urma caruia un jandarm a fost acuzat ca ar fi dat cu pumnul, in contextul unei ingramadeli aparute in apropierea gardurilor de protectie instalate in Piata Universitatii, este analizat si de catre reprezentantii Parchetului Militar.…

- Fara sa fie prima oara cand face referire la protestele din ultimele luni, din Capitala si marile orase ale tarii, de aceasta data, vorbind despre cea mai recenta astfel de manifestare menita a apara Justitia, cea de sambata, presedintele i-a laudat pe cei care au iesit in strada. “Am urmarit cu foarte…

- O fabrica de haine contrafacute, ce erau inscriptionate cu diverse marci cunoscute, precum si un depozit in care erau tinute articolele vestimentare aduse din Turcia, au fost gasite de politistii ilfoveni in Orasul Pantelimon, respectiv in Sectorul 2 al Capitalei. Hainele erau apoi vandute in mai multe…

- Peter Eckstein-Kovacs, membru UDMR, anunta pe pagina sa de Facebook ca organizeaza o deplasare cu autocarul la protestul din 20 ianuarie de la Bucuresti. Fostul senator a declarat pentru Gandul ca actiunea ii apartine in totalitate si ca nu s-a consultat cu nimeni din UDMR pe marginea acestui demers.

- Ajuns pe masa sefului statului in vederea promulgarii, actul normativ in urma caruia Monitorul Oficial ar urma sa treaca de sub autoritatea Guvernului – cum e la momentul de fata – in subordinea Camerei conduse de Liviu Dragnea face cale intoarsa. Totul dupa presedintele Iohannis a decis sa trimita…

- O actiune a Politiei Capitalei vizeaza un dosar in care oamenii legii au suspiciuni privind posibile fapte de evaziune fiscala, in domeniul constructiilor. In acest sens, se fac 18 perchezitii in Bucuresti si cinci judete – Arad, Olt, Valcea, Buzau si Prahova. Ulterior, se va trece la audieri. Nu mai…

- Vești bune pentru romanii care vor avea nevoie de investigații medicale complexe! Mai mult spitale din București și din țara vor fi dotate cu aparatura medicala de ultima generație, care permite diagnosticarea rapida și cu mai multa precizie. „Ministerul Sanatații doteaza cu echipamente medicale de…

- Prima femeie ministru din România a fost desemnata în 1946. Florica Bagdasar, medic specialist în neuropsihiatria infantila, devenea prima femeie ministru din Guvernul României. Printre primele reprezentari ale femeilor în Guvernul României…

- Avand 9 mandate de perchezitii, politistii bucuresteni, sprijiniti de colegii lor de la Directia de Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, au iesit miercuri dimineata pe teren. Se fac verificari domiciliare la adrese din Bucuresti, dar si din judetul limitrof, Ilfov,…

- Anuntand ca a acceptat demisia pe care i-a prezentat-o Mihai Tudose, primul om in stat a precizat, intr-o scurta declaratie de presa, sustinuta in urma cu doar cateva minute, ca l-a desemat pe Mihai Fifor interimar in fruntea Executivului. Asadar, actualul sef al Ministerului Apararii este prim-ministru…

- Cea mai de notorietate poveste de dragoste pe care a trait-o Dani Oțil este cea cu Mihaela Radulescu, insa marea lui dragoste și prima a fost o tanara pe nume Oana. De-a lungul timpului, relația dintre prezentatorul de televiziune Dani Oțil și vedeta Mihaela Radulescu a facut sa curga multa cerneala.…

- Fostul sef al Guvernului, actualmente edil al Clujului, se afla la momentul de fata in CApitala, mai exact la sediul din Bucuresti al DIICOT-ului. Emil Boc a ajuns in aceasta dimineata in fata procurorilor Directiei de Investigare a Criminalitatii Organizate pentru a da declaratii, in calitate de martor,…

- Retailerul belgian Mega Image, al doilea cel mai extins jucator din comertul local, a incheiat 2017 cu un total de 596 de magazine, luna decembrie fiind cea mai activa in portofoliul retelei prin inaugurarea a 21 de noi unitati in Bucuresti, Cluj, Brasov, Giurgiu si Targoviste. „Anul 2017…

- Hit Revelion 2018 a adunat peste 50.000 de oameni in Piața George Enescu, la cea mai mare petrecere de Revelion organizata de Primaria Capitalei prin ARCUB.Citeste si: Se prevede inceputul RAZBOIULUI politic: Ce document IMPORTANT ajunge pe masa lui Iohannis "Multumesc bucurestenilor,…

- TVR 3 va invita sa serbati Nasterea Domnului urmarind un program special care aduce, in principal, spectacole de toate genurile pentru toate gusturile: de la folclor, colinde si traditii, pana la spectacole de teatru, lirice, de balet si opera clasica. Sambata seara, ne pregatim de Craciun…

- Ca in fiecare an, pe 21 decembrie, marcam inceputul Revolutiei in Capitala. Si ne amintim de manifestatia din Bucuresti, de marea de oameni, de ce s-a strigat, de valul de emotie creat. Dar, mai presus de orice, de oamenii care au pierit in decembrie ’89. La evenimentele din 1989 a facut referire, joi…

- Aproape 1.500 de spectatori s-au bucurat de colindele și cantecele de sarbatori interpretate de Corul Național de Camera „Madrigal – Marin Constantin” condus de Anna Ungureanu, la cele doua concerte extraordinare de Craciun susținute la Ateneul Roman pe 18 și 19 decembrie. Pentru al 54-lea an consecutiv,…

- Tanarul din Galați care disparuse acum trei zile a fost gasit in București, noaptea trecuta. Un tanar de 19 de ani, din municipiul Galati, care era cautat de familie si de politisti, dupa ce, duminica seara, in urma unor certuri cu parintii, a plecat de acasa , iar de atunci nu se mai stie nimic de…

- Presedintele Astrei, Dani Coman, sustine ca nicio echipa nu l-a ofertat pe Alexandru Ionita si ca fotbalistului i-a fost propusa varinata prelungirii cu Astra. Desi s-a vehiculat un interes al CFR-ului, dar si din partea lui Kayserispor, echipa la care antreneaza Marius Sumudica, niciun…

- Continuand seria proiectelor si programelor de promovare si dezvoltare a baschetului juvenil, Federatia Romana de Baschet organizeaza pentru al patrulea an consecutiv „Balkanic Next Star Cup”, o competitie internationala initiata de Romania si dedicata sportivilor „Under 15”. Astfel, in perioada 19-21…

- Veniti la Bucuresti pentru a-i aduce un ultim omagiu Regelui Mihai, Majestatile Lor Regele Juan Carlos I si Regina Sofia ai Spaniei, Majestatile Lor Regele Carl al XVI-lea Gustaf si Regina Silvia ai Suediei, precum si Marele Duce de Luxemburg sunt, la aceasta ora, oaspetii presedintelui Iohannis, la…

- Alina Ciucu avea 25 de ani. Tanara a fost crescuta in comuna Ostroveni din judetul Dolj, de o matusa, ea provenind dintr-o familie cu posibilitati materiale reduse. A facut scoala generala in localitate si liceul la Craiova, plecand in Bucuresti pentru facultate. Aici, ea locuia cu prietenul ei.…

- Anul 2018 va aduce chirii mai echilibrate pentru birourile noi din polii de business ai Capitalei, acolo unde se concentreaza cele mai multe cladiri noi de birouri, potrivit unui studiu realizat de o companie de consultanta imobiliara, remis miercuri AGERPRES. Daca in urma cu cinci ani, chiriile…

- "Scrisoare deschisa catre Primaria Municipiului Bucuresti, In atenția doamnei Primar General Gabriela Firea Domna Primar General Gabriela Firea, Ma numesc Ionuț Matache și sunt un cetațean, in varsta de 29 de ani, al Municipiului București. Sunt unul din cetațenii pe care i-ati…

- Adresandu-se celor prezenti la sedinta solemna comuna a Parlamentului, de luni dupa-amiaza, in cadrul careia a fost onorata personalitatea Regelui Mihai, presedintele a inceput prin a spune ca “onoram astazi cu profund respect una dintre marile personalitati a insotirie noastre – Regele Mihai I”, care…