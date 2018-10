Iohannis, la Roma. Columna lui Traian, în culorile Drapelului României Evenimentul are loc in cadrul vizitei de stat pe care Iohannis o efectueaza in perioada 14 - 17 octombrie in Republica Italiana. Seful statului este insotit la eveniment de sotia lui, Carmen Iohannis. La sosirea la Columna lui Traian, Klaus Iohannis si sotia lui au fost asteptati de autoritati locale si de cateva sute de persoane, intre care un grup de copii din comunitatea de romani din Italia. Oamenii l-au aplaudat pe Iohannis, i-au strigat numele si au scandat "Uniti salvam toata Romania". Ulterior, Columna lui Traian a fost iluminata in culorile drapelului national, moment in care… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”In cursul serii, Președintele Klaus Iohannis a participat la un moment simbolic al vizitei, cu incarcatura deosebita pentru relația bilaterala dintre cele doua state – iluminarea Columnei lui Traian in culorile Drapelului Romaniei”, arata un comunicat de presa al Administrației Prezidențiale.Este…

- Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, va efectua pe 21 noiembrie o vizita la București, in cadrul careia va rosti o alocuțiune in plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, vizita fiind prilejuita de preluarea de catre Romania a Președinției rotative a Consiliului UE.In…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 15 - 21 octombrie: *** Presedintele Klaus Iohannis efectueaza, in perioada 14 - 17 octombrie, o vizita de stat in Republica Italiana, in contextul sarbatoririi Centenarului Marii Uniri si al aniversarii a 10 ani de la ridicarea relatiei bilaterale…

- Presedintele Klaus Iohannis pleaca in Italia, duminica, fiind prima vizita de stat din ultimii 45 de ani. Pe parcursul vizitei, care va dura pana in 17 octombrie, seful statului are programate intalniri cu presedintele Italiei, Sergio Mattarella, cu presedintele Consiliului de Ministri al Italiei,…

- Klaus Iohannis pleaca in Italia, duminica, fiind prima vizita de stat din ultimii 45 de ani. Pe parcursul vizitei, seful statului are programate intalniri cu presedintele Italiei, cu presedintele Consiliului de Ministri al Italiei, cu presedintii Senatului si Camerei Deputatilor, precum si cu reprezentanti…

- Presedintele Klaus Iohannis va efectua, in perioada 14 - 17 octombrie, o vizita de stat in Republica Italiana, in contextul sarbatoririi Centenarului Marii Uniri si al aniversarii a 10 ani de la ridicarea relatiei bilaterale dintre Romania si Italia la nivel de Parteneriat strategic consolidat.…

- Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va efectua, in perioada 14-17 octombrie a.c., o vizita de stat in Republica Italiana, aceasta fiind prima vizita de stat din ultimii 45 de ani.Vizita are loc in contextul sarbatoririi Centenarului Marii Uniri și al aniversarii a 10 ani de la ridicarea…

- Orban, convins ca Iohannis și Dancila au vorbit despre Ordonanța pe grațiere: Sper sa nu indrazneasca sa comita o asemenea ticalosie, ar arunca Romania in aer!, a mai spus liderul PNL, miercuri seara. Liderul PNL Ludovic Orban este convins ca la intalnirea dintre presedintele Klaus Iohannis si premierul…