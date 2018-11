Iohannis, la Paris: Sunteţi printre cei mai buni ambasadori "Voi, dragi cercetatori si studenti, sunteti printre cei mai buni ambasadori ai Romaniei in afara granitelor, reflectand astfel potentialul creativ al poporului nostru. Va multumesc pentru ce faceti in numele Romaniei! Sper, de asemenea, ca cei mai multi dintre voi veti avea ocazia de a lucra si in Romania. Trebuie sa recunosc ca, mult timp, Romania nu a oferit conditii adecvate de munca pentru tinerii cercetatori. Trebuie, cu adevarat, sa depunem eforturi mai consistente pentru dezvoltarea de centre nationale si proiecte de cercetare de calitate", a declarat Klaus Iohannis, sambata, la Ambasada… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat, sambata, la evenimentul dedicat contribuției romanești la dezvoltarea științei, care are loc la Paris, și care a fost organizat de Ambasada Romaniei in Franța.La eveniment au participat mai mulți oameni de știința romani, doctoranzi, dar…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis afirma ca Romania trebuie sa depuna eforturi mai consistente pentru dezvoltarea de centre nationale si proiecte de cercetare de calitate, el subliniind ca, mult timp, tara noastra nu a oferit conditii adecvate de munca…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis participa, sambata si duminica, la Paris, la o serie de evenimente dedicate Centenarului Armistitiului care a pus capat ostilitatilor din Primul Razboi Mondial. Sambata, cu ocazia vizitei la Paris, seful…

