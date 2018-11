Sambata, cu ocazia vizitei la Paris, seful statului va participa la un eveniment organizat la Ambasada Romaniei la Paris dedicat contributiei romanesti la dezvoltarea stiintei si tehnicii in Anul Centenarului Marii Uniri. Cu aceasta ocazie, el se va intalni cu profesorul Gerard Mourou, laureat al premiului Nobel pentru fizica in acest an, cu studenti, masteranzi si doctoranzi romani din regiunea pariziana implicati in cercetarea stiintifica.

Presedintele Iohannis va participa sambata si la activitatile organizate la Muzeul Orsay - vizitarea expozitiei 'Picasso Bleu et Rose' si dineul…