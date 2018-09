Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a avut marti, la New York, o intrevedere bilaterala cu regele Regatului Hasemit al Iordaniei, Abdullah al II-lea, in marja celei de-a 73-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite, ocazie cu care…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, despre scrisoarea comuna a ministrilor de externe din Romania, Polonia si Lituania privind Brexit, ca la nivel institutional nu s-a discutat despre acest document, dar ca acesta reflecta pe fond…

- MAE a transmis, joi, printr-un comunicat remis MEDIAFAX ca România îsi continua &"campania de promovare a candidaturii pentru un loc de membru nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU&", în contextul

- Romania isi va continua campania de promovare a candidaturii pentru un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite, un "obiectiv important de politica externa", informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Potrivit MAE, "o sustinere solida din partea clasei…

- MAE a transmis, joi, printr-un comunicat remis MEDIAFAX ca Romania isi continua „campania de promovare a candidaturii pentru un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU”, in contextul in care in spatiul public s-a vehiculat ca Romania a pierdut acest locul.

- MAE anunța ca Romania continua campania campania de promovare a candidaturii pentru un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite. Reacția, dupa ce s-a vehiculat ca țara noastra ar fi pierdut aceasta șansa."Așa cum se cunoaște, Romania și-a depus…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca le-a transmis aliatilor NATO ca Romania va creste, anul viitor, numarul de personal in Afganistan la peste 950 de militari, jandarmi si personal civil. "Noi ne-am angajat prima data in CSAT si astazi…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, la Bruxelles, ca pentru Romania este foarte importanta atentia care va fi acordata zonei Marii Negre, precizand ca tara noastra ar putea obtine o prezenta sporita a NATO in aceasta regiune. El…