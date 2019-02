Stiri pe aceeasi tema

- Prezent la Conferința de Securitate de la Munchen, șeful statului s-a pronunțat pentru o retragere ordonata a Marii Britanii din toate structurile UE. El a mai spus ca se aștapta o aprobare a Acordului, care este cel mai bun acord posibil.

- Presedintele Klaus Iohannis declarat, sambata, la cea de-a 55-a conferinta pentru Securitate de la Munchen, ca raspunsul sau la provocarile de securitate si aparare de la nivel international este coeziune, in cel mai larg sens al ei.

- Ministrul german al apararii, Ursula von der Leyen, se declara in favoarea unei cooperari militare apropiate intre Uniunea Europeana si Marea Britanie, conform unor afirmatii facute miercuri, inaintea Conferintei de Securitate de la Munchen ce va avea loc la sfarsitul saptamanii. "Acest lucru este in…

- Ministrul francez pentru Afaceri Europene, Nathalie Loiseau, s-a intalnit joi, la Bucuresti, cu prim-ministrul Viorica Dancila, cu care a discutat prioritatile presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene, punand accent pe aparare si securitate anti-terorista si cibernetica, pe Brexit si despre…