- Presedintele Klaus Iohannis a susținut miercuri interventia nationala in cadrul dezbaterilor celei de-a 73-a sesiuni a Adunarii Generale a ONU care are loc la New York. Klaus Iohannis a vorbit despre provocarile actuale la adresa pacii in statele membre si rolul jucat de ONU in gestionarea...

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut marți, 25 septembrie, o intrevedere bilaterala cu Regele Regatului Hașemit al Iordaniei, Majestatea Sa Abdullah al II-lea, in marja celei de-a 73-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU) , anunța Administrația Prezidențiala, prin…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a avut marti, la New York, o intrevedere bilaterala cu regele Regatului Hasemit al Iordaniei, Abdullah al II-lea, in marja celei de-a 73-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite, ocazie cu care…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a sosit marti la sediul Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), unde va participa la deschiderea segmentului la nivel inalt al dezbaterilor generale din sesiunea a 73-a a Adunarii Generale a ONU si in cadrul careia presedintele…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca pozitia Comisiei Europene cu privire la extinderea mandatului Frontex este una corecta. "Comisia a venit cu o propunere care in esenta credem ca este corecta. Frontexul face o treaba…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca le-a transmis aliatilor NATO ca Romania va creste, anul viitor, numarul de personal in Afganistan la peste 950 de militari, jandarmi si personal civil. "Noi ne-am angajat prima data in CSAT si astazi…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, la Bruxelles, ca pentru Romania este foarte importanta atentia care va fi acordata zonei Marii Negre, precizand ca tara noastra ar putea obtine o prezenta sporita a NATO in aceasta regiune. El…

- Presedintele Klaus Iohannis participa joi si vineri la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, pe a carui agenda se afla teme care vizeaza politica europeana de aparare, subiecte economice referitoare la ocupare, crestere economica, competitivitate, domeniul digital, inovare si comert, migratie,…